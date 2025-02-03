Товари брендів «Київхліб» та «Галка» зʼявилися в найбільшій канадській мережі Loblaws

У супермаркеті Loblaws у Торонто відкрили поличку українських товарів, йдеться в пресрелізі Ukrainian product distribution (UPD). Тут представлені торгові марки «Наш сік», Yogoda, «Солодкий світ», «Верес», «Ніжин», «Кава зі Львова», Spell, «Галка» та «Київхліб».
Ключові факти
- Перші партії українських товарів на полицях Loblaws з’явилися у кінці 2024 року, кажуть у пресслужбі UPD. У мережі пропонують понад 50 позицій з України, зокрема шоколад, чай, каву, консервацію, солодощі, печиво та соки.
- «Ми консолідували продукцію кількох виробників для експансії на закордонні ринки», – каже співзасновник та голова правління UPD Андрій Жук.
- Це вже друга велика угода UPD ыз міжнародними ритейлерами – раніше компанія вивела українські бренди на полиці європейської мережі LIDL у Польщі. Над постачанням українських брендів на полиці найбільшого продовольчого ритейлера Канади працювали спільно з Посольством України в Канаді.
Контекст
Loblaw – лідер канадського ринку ритейлу з майже 2500 магазинами та виручкою $42 млрд. Компанія, заснована у 1919 році, розвиває мережі супермаркетів, аптек та магазинів одягу по всій країні.
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