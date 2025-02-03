Товари брендів «Київхліб» та «Галка» зʼявилися в найбільшій канадській мережі Loblaws

У супермаркеті Loblaws у Торонто відкрили поличку українських товарів, йдеться в пресрелізі Ukrainian product distribution (UPD). Тут представлені торгові марки «Наш сік», Yogoda, «Солодкий світ», «Верес», «Ніжин», «Кава зі Львова», Spell, «Галка» та «Київхліб».

Ключові факти

Перші партії українських товарів на полицях Loblaws з’явилися у кінці 2024 року, кажуть у пресслужбі UPD. У мережі пропонують понад 50 позицій з України, зокрема шоколад, чай, каву, консервацію, солодощі, печиво та соки.

«Ми консолідували продукцію кількох виробників для експансії на закордонні ринки», – каже співзасновник та голова правління UPD Андрій Жук.

Це вже друга велика угода UPD ыз міжнародними ритейлерами – раніше компанія вивела українські бренди на полиці європейської мережі LIDL у Польщі. Над постачанням українських брендів на полиці найбільшого продовольчого ритейлера Канади працювали спільно з Посольством України в Канаді.

Українські продукти у найбільшій канадській мережі Loblaws Українські продукти у найбільшій канадській мережі Loblaws Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Loblaw – лідер канадського ринку ритейлу з майже 2500 магазинами та виручкою $42 млрд. Компанія, заснована у 1919 році, розвиває мережі супермаркетів, аптек та магазинів одягу по всій країні.