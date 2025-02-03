Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Товари брендів «Київхліб» та «Галка» зʼявилися в найбільшій канадській мережі Loblaws

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes

1 хв читання

У супермаркеті Loblaws у Торонто відкрили поличку українських товарів, йдеться в пресрелізі Ukrainian product distribution (UPD). Тут представлені торгові марки «Наш сік», Yogoda, «Солодкий світ», «Верес», «Ніжин», «Кава зі Львова», Spell, «Галка» та «Київхліб».

Ключові факти

  • Перші партії українських товарів на полицях Loblaws з’явилися у кінці 2024 року, кажуть у пресслужбі UPD. У мережі пропонують понад 50 позицій з України, зокрема шоколад, чай, каву, консервацію, солодощі, печиво та соки.
  • «Ми консолідували продукцію кількох виробників для експансії на закордонні ринки», – каже співзасновник та голова правління UPD Андрій Жук. 
  • Це вже друга велика угода UPD ыз міжнародними ритейлерами – раніше компанія вивела українські бренди на полиці європейської мережі LIDL у Польщі. Над постачанням українських брендів на полиці найбільшого продовольчого ритейлера Канади працювали спільно з Посольством України в Канаді.
Українські продукти у найбільшій канадській мережі Loblaws

Українські продукти у найбільшій канадській мережі Loblaws

Українські продукти у найбільшій канадській мережі Loblaws

Українські продукти у найбільшій канадській мережі Loblaws

Попередній слайд
Наступний слайд

Контекст

Loblaw – лідер канадського ринку ритейлу з майже 2500 магазинами та виручкою $42 млрд. Компанія, заснована у 1919 році, розвиває мережі супермаркетів, аптек та магазинів одягу по всій країні.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні