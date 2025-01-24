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«Київстар» підтвердив намір купити Uklon і пояснив причини

Таїса Мельник
Таїса Мельник
Forbes

1 хв читання

Найбільший український оператор «Київстар» підтвердив, що планує придбати сервіс виклику авто Uklon. Про це йдеться в коментарі пресслужби компанії на запит Forbes Ukraine.

Ключові факти

  • Одним із ключових елементів стратегічного розвитку «Київстар» є інвестиції в інноваційні технології та нові сервіси, ідеться у відповіді. «З цією метою компанія розглядає можливість придбання Uklon, що є розробником онлайн-платформи замовлення перевезень та доставки в Україні та Узбекистані», – додається там.
  • Як зазначає пресслужба оператора, для «Київстара» інвестиція в Uklon буде логічним кроком у побудову інтегрованої цифрової екосистеми і важливим етапом неорганічного зростання та масштабування бізнесу.
  • Для Uklon ця угода збільшить інвестиції у цифрові сервіси й виходи на нові ринки за підтримки материнської компанії «Київстар», Veon, ідеться у відповіді.
  • Оператор хоче вийти за межі звичного надання послуг звʼязку. «З цією ж метою ми розглядаємо аналогічні угоди з іншими компаніями», – зазначає пресслужба.

Контекст

«Київстар» подав заявку на придбання Uklon у грудні 2024-го, повідомив Антимонопольний комітет (АМКУ) на запит Forbes Ukraine 24 січня.

Згідно з оцінкою аналітичного відділу Forbes Ukraine, поточна ціна компанії може становити $40–80 млн.

Лідер українського ринку Uklon закінчив три квартали 2024-го з виторгом в 1,2 млрд грн, за даними YouControl. Це удвічі більше, ніж за аналогічний період 2023-го. 

Для компанії 2024-й – перший повноцінний рік без участі в операційному управлінні співзасновників Сергія СмусяВіталія Дятленка, Дмитра і Вікторії Дубровських. Вони перейшли до наглядової ради у серпні 2023 року. Компанію очолив Сергій Гришков. «Після нашого виходу з операційки компанія стала дорожчою», – казав у грудні 2024-го Forbes Ukraine Смусь.  

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