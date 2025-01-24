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«Киевстар» подтвердил намерение купить Uklon и объяснил причины

Таиса Мельник
Таиса Мельник
Forbes

1 хв читання

Самый крупный украинский оператор «Киевстар» подтвердил, что планирует приобрести сервис вызова авто Uklon.

Ключевые факты

  • Одним из ключевых элементов стратегического развития «Киевстар» являются инвестиции в инновационные технологии и новые сервисы, говорится в ответе. «С этой целью компания рассматривает возможность приобретения Uklon, разработчика онлайн-платформы заказа перевозок и доставки в Украине и Узбекистане», – добавлено там.
  • Как отмечает пресс-служба оператора, для «Киевстара» инвестиция в Uklon будет логичным шагом в построение интегрированной цифровой экосистемы и важным этапом неорганического роста и масштабирования бизнеса.
  • Для Uklon это соглашение увеличит инвестиции в цифровые сервисы и выходы на новые рынки при поддержке материнской компании «Киевстар», Veon, говорится в ответе.
  • Оператор хочет выйти за пределы привычного предоставления услуг связи. «С этой же целью мы рассматриваем аналогичные сделки с другими компаниями», – отмечает пресс-служба.

Контекст

«Киевстар» подал заявку на приобретение Uklon в декабре 2024-го, сообщил Антимонопольный комитет (АМКУ) по запросу Forbes Ukraine 24 января.

Согласно оценке аналитического отдела Forbes Ukraine, текущая цена компании может составить $40–80 млн.

Лидер украинского рынка Uklon закончил три квартала 2024-го с выручкой в ​​1,2 млрд грн, по данным YouControl. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Для компании 2024-й – первый полноценный год без участия в операционном управлении соучредителей Сергея Смуся, Виталия Дятленко, Дмитрия и Виктории Дубровских. Они перешли в наблюдательный совет в августе 2023 года. Компанию возглавил Сергей Гришков. «После нашего выхода из операционки компания стала дороже», – говорил в декабре 2024-го Forbes Ukraine Смусь.

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