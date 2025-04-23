Трамп може знизити мита на китайські товари до 50-65% для деескалації торгової війни – WSJ

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість зниження високих мит на китайський імпорт, у деяких випадках більш ніж удвічі, у спробі знизити напруженість у відносинах із Пекіном, яка негативно впливає на світову торгівлю та інвестиції, пише The Wall Street Journal 23 квітня із посиланням на джерела.

Ключові факти

Джерела повідомили, що президент Трамп ще не ухвалив остаточного рішення, додавши, що на порядку денному є кілька варіантів.

Один із високопосадовців Білого дому сказав, що мита на товари з Китаю, швидше за все, знизяться приблизно до 50%-65%.

Адміністрація також розглядає багаторівневий підхід, аналогічний запропонованому комітетом Палати представників по Китаю наприкінці минулого року: 35% мита на товари, які США вважають такими, що не становлять загрози національній безпеці, і не менше 100% на товари, які вважаються стратегічно важливими для інтересів Америки, заявили джерела. Законопроєкт пропонує поетапне введення цього мита протягом пʼяти років.

«Президент Трамп ясно дав зрозуміти: Китаю необхідно укласти угоду зі Сполученими Штатами. Коли будуть ухвалені рішення про мита, вони виходитимуть безпосередньо від президента. Решта – просто чисті домисли», – заявив представник Білого дому Куш Десаї.

Контекст

Трамп заявив 22 квітня, що готовий скоротити мита на китайські товари, заявивши, що 145% мита, які він запровадив проти Китаю, буде знижено. «Але вони не будуть нульовими», — сказав він. Ця подія стала приємною новиною для інвесторів, яких налякали агресивні дії Білого дому в останні тижні. Китай у середу дав зрозуміти, що відкритий для торгових переговорів із США.

Відкритість до угоди з обох сторін є відходом від більшої частини минулого місяця, коли дві найбільші економіки світу обмінювалися взаємними підвищеннями мит та різкими висловлюваннями, сприяючи тому, що фондові ринки по всьому світу пережили гірші тижні за багато років.