У Китаї фабрики скорочують виробництво та відправляють робітників у відпустки через мита США

Близько 15% всього китайського експорту минулого року припало на США.

Фабрики в Китаї почали уповільнювати виробництво та відправляти частину робітників у неоплачувану відпустку, оскільки торговельна війна, розвʼязана президентом США Дональдом Трампом, скорочує замовлення на широкий спектр продукції від джинсів до побутової техніки, пише Financial Times 24 квітня.

Ключові факти

Оскільки більшість китайських товарів тепер обкладаються митом США у розмірі не менше 145%, деякі власники фабрик стверджують, що американські клієнти скасували або припинили замовлення, що змусило їх скоротити виробництво.

В постах у соціальних мережах і коментарях Financial Times робітники ділилися фотографіями тихих виробничих ліній або повідомлень про зупинення роботи фабрик.

Робітники заявили, що торговельна війна призвела до зупинки виробництва на тиждень або більше на заводах, що випускають продукцію від підошв до джинсів, електричних розеток та печей.

Деякі власники фабрик заявили, що вони скорочують понаднормову роботу або роботу у вихідні.

Три рекрутери на фабриках у Гуандуні повідомили, що все більше фабрик скорочують понаднормові і роботу у вихідні дні, і тільки фабрики, що найбільше залежать від американських замовлень, відправляють весь персонал у відпустку.

«Наші експортні замовлення зникли, тому ми тимчасово зупинилися», — сказала 28-річна працівниця заводу з виробництва пластмас у провінції Фуцзянь. Виробництво було зупинено вже тиждень, сказала вона.

Керівництво компанії DeHong Electrical Products надало робітникам один місяць відпустки зі збереженням мінімальної заробітної плати і заявило, що завод перебуває під «значним тиском у короткостроковій перспективі». «Керівництво старанно працює над пошуком рішень, включаючи вихід на нові ринки та оптимізацію структури витрат, щоб ми могли відновити нормальну роботу якнайшвидше», – повідомила DeHong.

Компанія Hangzhou Stellarmed з провінції Чжецзян, яка виробляє ендоскопічні набори в першу чергу для ринку США, повідомила штатним співробітникам, що вони можуть використовувати залишок квітня для пошуку нової роботи, і надала їм доступ до агентства з підбору персоналу.

Контекст

Китай, який повідомив про рекордний торговий профіцит у розмірі майже $1 трлн минулого року, відреагував на мита Вашингтона, запровадивши додатковий 125-відсотковий збір на імпорт із США.

Хоча Трамп неодноразово заявляв, що хоче поговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном для вирішення торгових питань, Пекін, схоже, не поспішає почати розмову між двома лідерами.

Трамп заявив 22 квітня, що готовий скоротити мита на китайські товари, заявивши, що 145% мита, які він запровадив проти Китаю, буде знижено. «Але вони не будуть нульовими», — сказав він. Ця подія стала приємною новиною для інвесторів, яких налякали агресивні дії Білого дому в останні тижні.