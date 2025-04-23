Трамп анонсував «суттєве зниження» мит для Китаю, натякаючи на розворот у торговій війні

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що його торгова війна з Китаєм може кардинально змінитися на тлі волатильності ринку, заявивши, що високі мита на китайські товари «суттєво знизяться, але не будуть нульовими», пише CNN 23 квітня.

Ключові факти

«145% – це дуже багато, і так багато не буде, – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті. – Це не буде і близько до такого показника. Це суттєво знизиться. Але це не буде нуль».

Заяви Трампа, ймовірно, знаменують собою послаблення риторики після тижнів жорсткої позиції та дій у відповідь за принципом «око за око», внаслідок яких мита для Китаю перевищили позначку в 145%.

Трамп зробив ці коментарі, відповідаючи на запитання про висловлювання міністра фінансів Скотта Бессента, зроблені раніше того ж дня, про те, що високі митні ставки між США та Китаєм фактично наклали ембарго на торгівлю між економіками.

Зміна тону Трампа не залишилася непоміченою у Китаї. У середу хештег «Трамп злякався» був у тренді як головна тема на китайській соціальній платформі Weibo, набравши понад 110 млн переглядів.

Відповідаючи на запитання про коментарі Трампа та Бессента, МЗС Китаю заявило, що США мають «припинити свої погрози й примус та взаємодіяти з Китаєм на основі рівності, взаємної поваги та взаємності», якщо вони хочуть укласти угоду. «Заявляти про бажання досягти угоди з Китаєм, одночасно чинячи максимальний тиск, це неправильний спосіб взаємодії з Китаєм, і це просто не спрацює», – заявив представник міністерства Го Цзякунь. – Позиція Китаю щодо митної війни, ініційованої США, зрозуміла: ми не хочемо воювати, але й не боїмося воювати. Якщо воюватимемо, то воюватимемо до кінця. Якщо говорити, то наші двері широко відчинені».

На приватній інвестиційній конференції, організованій JP Morgan Chase, Бессент заявив, що торговельна війна з Китаєм не може продовжуватися, і він очікує, що напруженість зійде нанівець у найближчому майбутньому, підтвердило CNN джерело, знайоме із ситуацією. За словами джерела, Бессент заявив інвесторам, що замість повного розриву відносин між США та Китаєм метою є відновлення балансу у торгівлі.

Ця оцінка дала поштовх ралі на Волл-стріт, що розпочалося раніше у вівторок, 22 квітня, коли всі три основні фондові індекси США досягли найвищих значень за день після оприлюднення заяв Бессента.

Контекст

Дві найбільші економіки світу ввели рекордні мита один проти одного в ході торгової війни, яка стрімко загострюється, яка сколихнула світові ринки, порушила ланцюжки поставок і посилила побоювання рецесії.

Досі Китай відмовлявся відступати і натомість вжив заходів у відповідь, підвищивши мита на американські товари до 125%, додавши більше американських компаній у свій список експортного контролю та список ненадійних субʼєктів, а також обмеживши експорт критично важливих мінералів, що використовуються у всьому: від iPhone до ракетних систем.

Протягом усього цього часу Трамп наполягав на тому, що має «дуже добрі стосунки» з Сі Цзіньпіном, очікуючи, коли китайський лідер вийде на звʼязок, і сказав своїй команді, що США не зроблять перший крок. Проте замість того, щоб закликати Трампа до переговорів про мита, Сі розпочав дипломатичну кампанію з іншими торговими партнерами, щоб дати відсіч спробам США використовувати митну війну для економічної ізоляції Китаю.

22 квітня Трамп знову висловив сподівання, що Сі сяде за стіл переговорів і пообіцяв бути «дуже любʼязним».