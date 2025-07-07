Американська Tesla стикається зі спадом продажів і ослабленням ринкової позиції в Китаї – другому за значенням ринку компанії після США. Амбіції Ілона Маска щодо експансії в Китаї затьмарюють зростаюча конкуренція місцевих виробників, регуляторні бар’єри та технологічні обмеження, пише WSJ .

Деталі

У травні Tesla продала близько 40 000 авто в Китаї, що на 30% менше, ніж за аналогічний період 2023 року. Тим часом загальний ринок електромобілів в країні (включно з гібридами) зріс на 28%.

У підсумку частка Tesla на ринку впала з 11% у 2021 році до 4% у травні 2025-го, тоді як лідер BYD контролює 29%. Новачок ринку Xiaomi із першою моделлю SU7 вже має 3% і нарощує продажі.

Продуктовий портфель Tesla втрачає привабливість для китайських споживачів, зазначає видання. Водночас конкуренти пропонують вбудовані холодильники, ігрові екрани, інтерфейси зі смартфонами та голосових помічників – опції, яких немає у Tesla.

Китайські виробники, зокрема XPeng і BYD, вже мають розвинені системи автономного керування, тоді як FSD-сервіс Tesla досі не схвалений до повноцінного запуску в країні.

Попри тісну співпрацю з владою, Tesla не отримала регуляторного дозволу на експорт локальних даних, необхідних для навчання FSD.

Компанія розглядала запуск навчання всередині Китаю, але стикнулася з обмеженням на імпорт чипів через санкції США. Затримки з дозволами вже призвели до регуляторних обмежень: китайська влада заборонила оновлення автопілота без погодження.

Стратегія Ілона Маска зробити авто дешевшими за рахунок спрощення функціоналу не спрацювала. Фото: Getty Images

У 2024 році Tesla спробувала посилити позиції в Китаї через зниження цін і оголошення нової версії Model Y до 2026 року. Але ціна цього SUV у $36 700 помітно вища за ціну конкуруючого BYD Sealion 07 ($26 400). Стратегія Маска зробити авто дешевшими за рахунок спрощення функціоналу не спрацювала: покупці обирають більш «розумні» й дешевші китайські аналоги.

Ілон Маск втрачає не лише ринкові позиції, а й політичну вагу, зазначає видання. Колись Пекін розглядав його як міст між США і Китаєм, готовим лобіювати помірковану політику у Вашингтоні. Але після розриву з Дональдом Трампом і публічних сварок між ними, китайське керівництво більше не сприймає Маска як цінного геополітичного партнера. За даними джерел WSJ, Пекін вирішив дистанціюватися і не робити ставку на Tesla як на інструмент впливу в США.

Контекст

Tesla свого часу стала символом інновацій в Китаї: компанія побудувала перший завод у Шанхаї без місцевого партнера, отримала податкові пільги та дешеву землю. Це сприяло розвитку місцевої EV-екосистеми та підштовхнуло китайських виробників до прориву. Але, як у випадку з Apple і Motorola, які втратили ринкові позиції, Tesla також почала поступатися новим гравцям.

Окрім авто, Tesla ризикує втратити лідерство і в енергетичних та робототехнічних напрямах. Китайські конкуренти заходять у сегмент мережевих батарей (де Tesla вже експортує Megapack із Шанхаю до Австралії) та готуються до запуску гуманоїдних роботів. Маск визнає, що китайські компанії можуть обійти Tesla в цих сферах: «Я турбуюсь, що позиції з другого по десяте у списку лідерів займуть китайські фірми», – сказав він.

Китай залишається найважливішим ринком для Tesla на тлі спаду продажів у США та Європі. Але через торгові війни Дональда Трампа, регуляторні барʼєри і загострення конкуренції Tesla доведеться або радикально змінити стратегію, або поступитися лідерством на глобальному EV-ринку.