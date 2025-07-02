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Продажі Tesla впали другий квартал поспіль: є ризик завершити рік у мінусі

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Tesla не впоралась із другим кварталом поспіль /Getty Images

Tesla не впоралась із другим кварталом поспіль Фото Getty Images

У другому кварталі Tesla поставила 384 122 електромобілі, що на 13% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Це вже друге поспіль квартальне падіння. Тепер компанія має надолужити майже 110 000 авто до кінця року, щоб вийти хоча б на нуль, пише Bloomberg.

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Деталі

  • Попри зниження, результат виявився кращим за найпесимістичніші прогнози аналітиків, деякі з яких очікували падіння на понад 20%. На цьому тлі акції Tesla зросли на 4% на відкритті торгів у середу, 2 липня.
  • У компанії розраховували на продажі оновленої Model Y – найпопулярнішої моделі Tesla. Однак загалом модельна лінійка втрачає конкурентоспроможність: у Китаї компанію тіснять BYD і Xiaomi, а на американському ринку посилює позиції General Motors. 
  • Нові дешевші моделі, які Tesla обіцяла запустити у виробництво ще в першій половині року, досі не з’явилися – аналітики вважають, що запуск відклали.
  • Аналітики Bloomberg очікують, що Tesla завершить рік із падінням на 8% – до 1,65 млн авто проти 1,79 млн торік.
Продажі Tesla впали другий квартал поспіль: є ризик завершити рік у мінусі /Фото 1

Контекст

Цифри суперечать заявам Ілона Маска, який у травні заявив про «відновлення попиту» після слабкого початку року, викликаного, зокрема, критикою його участі в адміністрації Дональда Трампа. 

Але ситуація може погіршитися ще більше. Конгрес розглядає законопроєкт, який скасовує податкові пільги на купівлю електрокарів. Це може серйозно вдарити по продажах Tesla наприкінці року. У січні менеджмент компанії обіцяв повернення до зростання у 2024-му, але вже у квітні пообіцяв оновити прогноз після звіту за квартал.

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