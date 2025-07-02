У другому кварталі Tesla поставила 384 122 електромобілі, що на 13% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Це вже друге поспіль квартальне падіння. Тепер компанія має надолужити майже 110 000 авто до кінця року, щоб вийти хоча б на нуль, пише Bloomberg .

Деталі

Попри зниження, результат виявився кращим за найпесимістичніші прогнози аналітиків, деякі з яких очікували падіння на понад 20%. На цьому тлі акції Tesla зросли на 4% на відкритті торгів у середу, 2 липня.

У компанії розраховували на продажі оновленої Model Y – найпопулярнішої моделі Tesla. Однак загалом модельна лінійка втрачає конкурентоспроможність: у Китаї компанію тіснять BYD і Xiaomi, а на американському ринку посилює позиції General Motors.

Нові дешевші моделі, які Tesla обіцяла запустити у виробництво ще в першій половині року, досі не з’явилися – аналітики вважають, що запуск відклали.

Аналітики Bloomberg очікують, що Tesla завершить рік із падінням на 8% – до 1,65 млн авто проти 1,79 млн торік.

Контекст

Цифри суперечать заявам Ілона Маска, який у травні заявив про «відновлення попиту» після слабкого початку року, викликаного, зокрема, критикою його участі в адміністрації Дональда Трампа.

Але ситуація може погіршитися ще більше. Конгрес розглядає законопроєкт, який скасовує податкові пільги на купівлю електрокарів. Це може серйозно вдарити по продажах Tesla наприкінці року. У січні менеджмент компанії обіцяв повернення до зростання у 2024-му, але вже у квітні пообіцяв оновити прогноз після звіту за квартал.