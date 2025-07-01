Президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне можливість депортації мільярдера Ілона Маска через його публічну критику законопроєкту про податки та держвидатки, пише Bloomberg . Після коментарів Трампа акції Tesla втратили понад 4%.

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Конфлікт між колишніми союзниками загострився після заяв Маска про наміри створити третю політичну силу в США.

«Не знаю… Потрібно буде подивитися», – заявив Трамп у відповідь на запитання журналістів про можливість депортації Маска, який народився у ПАР.

Tesla втратила понад 4% на премаркеті після того, як Трамп повторив, що Маск «втрачає свій EV-мандат», тобто пільгові умови, які стимулювали продаж електромобілів. Законопроєкт, що обговорюється в Сенаті, передбачає скасування податкових пільг для покупців електрокарів.

Контекст

Протистояння Маска і Трампа стало публічним на тлі розгляду Сенатом законопроєкту про зниження податків і зростання держвидатків на $3,3 трлн. Маск вважає, що він знищить економічну стабільність і зведе нанівець економію, якої досяг DOGE.

Напередодні Трамп пригрозив перевіркою державних субсидій, які отримують Tesla та SpaceX. Він вважає, що без субсидій Маск «мусив би закрити все і повернутися до ПАР», адже не зміг би фінансувати запуск ракет, виробництво електрокарів і супутників.

Маск не забарився з відповіддю в X: «Я прямо кажу – СКАСУЙТЕ ВСЕ», – написав він, додавши, що готовий особисто боротися за те, щоб автори законопроєкту «втратили місце у Конгресі».

Мільярдер запропонував створити нову політичну силу, назвавши чинний істеблішмент «Партією Свині Поркі», яка, за його словами, «не має нічого спільного з інтересами громадян».