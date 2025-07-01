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Коментарі Трампа про можливість депортації Маска обвалили акції Tesla

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Ілон Маск і Дональд Трамп у Білому домі. /Getty Images

Ілон Маск і Дональд Трамп у Білому домі. Фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне можливість депортації мільярдера Ілона Маска через його публічну критику законопроєкту про податки та держвидатки, пише Bloomberg. Після коментарів Трампа акції Tesla втратили понад 4%. 

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Деталі

  • Конфлікт між колишніми союзниками загострився після заяв Маска про наміри створити третю політичну силу в США.
  • «Не знаю… Потрібно буде подивитися», – заявив Трамп у відповідь на запитання журналістів про можливість депортації Маска, який народився у ПАР. 
  • Tesla втратила понад 4% на премаркеті після того, як Трамп повторив, що Маск «втрачає свій EV-мандат», тобто пільгові умови, які стимулювали продаж електромобілів. Законопроєкт, що обговорюється в Сенаті, передбачає скасування податкових пільг для покупців електрокарів.

Контекст

Протистояння Маска і Трампа стало публічним на тлі розгляду Сенатом законопроєкту про зниження податків і зростання держвидатків на $3,3 трлн. Маск вважає, що він знищить економічну стабільність і зведе нанівець економію, якої досяг DOGE. 

Напередодні Трамп пригрозив перевіркою державних субсидій, які отримують Tesla та SpaceX. Він вважає, що без субсидій Маск «мусив би закрити все і повернутися до ПАР», адже не зміг би фінансувати запуск ракет, виробництво електрокарів і супутників.

Маск не забарився з відповіддю в X: «Я прямо кажу – СКАСУЙТЕ ВСЕ», – написав він, додавши, що готовий особисто боротися за те, щоб автори законопроєкту «втратили місце у Конгресі».

Мільярдер запропонував створити нову політичну силу, назвавши чинний істеблішмент «Партією Свині Поркі», яка, за його словами, «не має нічого спільного з інтересами громадян».

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