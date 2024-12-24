«Клуб білого бізнесу». Компанії здебільшого нейтрально ставляться до ініціативи уряду

У рамках щорічного опитування «Податковий індекс», яке Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) проводить разом з EY, 43% опитаних компаній висловили нейтральне ставлення до проєкту «Територія високого рівня податкової довіри» (так званого «клубу білого бізнесу»), 35% – негативне, а 16% – позитивне. Про це йдеться у повідомленні асоціації від 24 грудня.

Деталі

46% респондентів хочуть потрапити до списку компаній високого рівня податкової довіри, але мають зауваження щодо критеріїв відбору. 14% не мають зауважень і також прагнуть потрапити до цього переліку. 26% компаній не мають такого бажання, зазначили в ЄБА.

Водночас 48% опитаних вважають, що не потрапляння до списку негативно позначиться на їхньому бізнесі.

Серед інших податкових змін – підвищення військового збору з 1,5% до 5% та розширення бази для нарахування ЄСВ. Це нововведення торкнеться 75% опитаних компаній серед членів Асоціації.

49% опитаних компаній-членів Асоціації не зможуть компенсувати своїм співробітникам підвищення військового збору. У той же час 21% планують повністю компенсувати це підвищення, а 15% – частково. Інші 15% ще не прийняли рішення або чекають на реакцію ринку, йдеться в результатах опитування.

Контекст

24 липня президент Володимир Зеленський підписав закон, що регулює особливості податкового адміністрування в умовах воєнного стану, відомий як закон про «клуб білого бізнесу».

Згідно з цим законом, буде створено перелік платників податків, які добровільно дотримуються податкового законодавства та матимуть переваги під час воєнного стану. До цього списку увійдуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці, що є резидентами «Дія.Сity» та відповідають певним вимогам, зокрема щодо сплати податків та рівня нарахування заробітної плати.

Компанії та підприємці, що потраплять до цього переліку, зможуть скористатися такими перевагами: мораторій на документальні перевірки (окрім деяких видів), скорочення строків для камеральних та документальних перевірок, зокрема для бюджетного відшкодування, прискорене надання індивідуальних податкових консультацій, а також закріплення комплаєнс-менеджера для взаємодії через дистанційні канали звʼязку, зокрема відеоконференції.

1 листопада голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що Державна податкова служба створила сайт «Територія високого рівня податкової довіри», на якому буде оприлюднено список добросовісних платників податків.