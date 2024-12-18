Порошенко, трохи Ахметова та 150 ФОПів. Forbes Ukraine дізнався, які компанії потрапили до «клубу білого бізнесу». Що вони отримають?

Податкова визначила список учасників «клубу білого бізнесу», за створення якого парламент проголосував влітку цього року. У переліку є як ФОПи, так і компанії найбільших бізнесменів країни – Віктора Пінчука та Ріната Ахметова. Усі вони отримають низку преференцій від податкової. Яких саме?

Roshen, Interpipe, GlobalLogic, Dragon Capital найближчим часом не зіткнуться з податковими перевірками. Вони, як і ще понад 8000 компаній, потрапили до так званого клубу білого бізнесу. Повний перелік є у розпорядженні Forbes Ukraine.

«Вже є план податкових перевірок на наступний рік, там цих компаній немає», – каже автор закону та голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев. Проте сам список буде оновлюватися щоквартально, додав він.