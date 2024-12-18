Порошенко, трохи Ахметова та 150 ФОПів. Forbes Ukraine дізнався, які компанії потрапили до «клубу білого бізнесу». Що вони отримають?

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Податкова визначила список учасників «клубу білого бізнесу», за створення якого парламент проголосував влітку цього року. У переліку є як ФОПи, так і компанії найбільших бізнесменів країни – Віктора Пінчука та Ріната Ахметова. Усі вони отримають низку преференцій від податкової. Яких саме?
Roshen, Interpipe, GlobalLogic, Dragon Capital найближчим часом не зіткнуться з податковими перевірками. Вони, як і ще понад 8000 компаній, потрапили до так званого клубу білого бізнесу. Повний перелік є у розпорядженні Forbes Ukraine.
«Вже є план податкових перевірок на наступний рік, там цих компаній немає», – каже автор закону та голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев. Проте сам список буде оновлюватися щоквартально, додав він.
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