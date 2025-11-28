Партнери OpenAI – SoftBank, Oracle, CoreWeave та інші – залучили до $100 млрд позик, щоб профінансувати стрімке зростання інфраструктури компанії, тоді як сам розробник ChatGPT зберігає мінімальне боргове навантаження, пише FT .

Деталі

За даними видання, щонайменше $30 млрд вони позичили для інвестицій в OpenAI або будівництва дата-центрів. Ще близько $28 млрд припадає на кредитні зобов’язання Blue Owl Capital та інфраструктурних компаній на кшталт Crusoe, які працюють за контрактами з OpenAI.

Група банків також веде переговори про додатковий кредит на $38 млрд для Oracle і Vantage Data Centers, який має профінансувати нові об’єкти для OpenAI. Усе це відбувається на тлі того, що сама компанія зберігає майже чистий баланс: за інформацією близьких до неї джерел, OpenAI має лише невикористану кредитну лінію на $4 млрд, отриману торік.

Стратегія фактично передбачає перенесення фінансового тягаря на партнерів. «Як OpenAI може використати чужі баланси?» – так описав підхід один із керівників компанії.

Це посилює увагу до масштабів домовленостей OpenAI із постачальниками чипів та дата-центрів. Цього року компанія підписала контрактів на $1,4 трлн на вісім років уперед, що значно перевищує її очікувані річні доходи в $20 млрд.

Партнери стартапу розширюють кредитування, щоб виконувати свої зобов’язання. SoftBank цього року залучив близько $20 млрд для інвестицій у ШІ. CoreWeave, яка також працює з Microsoft, позичила понад $10 млрд для оренди дата-центрів, частина потужностей яких зрештою може піти на потреби OpenAI. Oracle вже розмістила $18 млрд облігацій і може позичити ще до $100 млрд протягом наступних чотирьох років, прогнозують у KeyBanc Capital Markets.

Багато з цих позик оформлені на спеціальні цільові компанії (SPV), що зменшує ризики для інвесторів у разі дефолту.

Контекст

OpenAI, яка нещодавно стала найдорожчим стартапом у світі з оцінкою $500 млрд, потребує величезних обсягів обчислювальних ресурсів у гонитві за створенням «штучного загального інтелекту».

Компанія заявляє, що нестача обчислювальних потужностей є головним обмеженням її зростання. Тому партнери та кредитори продовжують збільшувати борги, пов’язані з розбудовою дата-центрів для OpenAI – і ці зобов’язання можуть надалі суттєво зрости.