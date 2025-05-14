Колишній президент Roshen Вʼячеслав Москалевський став керівником племзаводу на Вінниччині

Експрезидент кондитерської корпорації Roshen Вʼячеслав Москалевський очолив племзавод «Літинський» у Вінницькій області. Про це йдеться у даних системи розкриття інформації SMIDA, помітило видання Liga.net.
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Ключові факти
- 13 травня 2025 року наглядова рада ПрАТ «Племзавод «Літинський» обрала Вʼячеслава Москалевського головою правління підприємства. Строк обрання – один рік. Москалевський акціями племзаводу не володіє, зазначено у повідомленні SMIDA.
- Протягом останніх п’яти років він обіймав посади голови наглядової ради АТ «Версей», фінансового директора ТОВ «Евертрейд», менеджера (управителя адміністративної діяльності) ДП «Кондитерська корпорація «Рошен», голови / члена наглядової ради ПрАТ «Племзавод «Літинський», додається там.
Що відомо про племзавод «Літинський»
«Племзавод «Літинський» заснований у 1964 році. Він розташовується у селі Громадське на Вінниччині. У 2011 році племзавод ввів в експлуатацію молочно-товарний комплекс на 1300 голів, який забезпечує молочною сировиною корпорацію Roshen.
Завод спеціалізується на розведенні великої рогатої худоби молочних порід. Її кількість – 3558 голів, йдеться в описі компанії на сайті вакансій robota.ua. Підприємство входить у MVA Group, засновником якої є Вʼячеслав Москалевський. Компанія також володіє «Летичів Агро», «Летичів Агро Трейд».
«Племзавод «Літинський» володіє 708 земельними ділянками на Вінниччині та Хмельниччині загальною площею 1867 га, свідчать дані YouControl. Виторг ПрАТ «Племзавод «Літинський» у 2024 році зріс на 10,8%, до 383 млн грн. Прибуток зріс на 143%, до 115 млн грн.
Москалевський володіє 89,9% племзаводу «Літинський», ще 9,9% володіє Олег Олексюк.
Контекст
Вʼячеслав Москалевський працював у Roshen 29 років, з 1995-го. «Корпоративний розвиток «Рошен» – це майже на 100% його заслуга, тому що в основного акціонера Петра Порошенка завжди були інші справи», – розповідав Forbes Ukraine у жовтні 2024 року український інвестбанкір, що співпрацював із концерном «Укрпромінвест», в який входили активи Порошенка.
Співрозмовник Forbes пригадує Москалевського як незалежного від основного акціонера менеджера-управлінця, який міг сказати: «Мене не хвилює, що ви від Петра Олексійовича прийшли. Він – акціонер, свої дивиденди отримує й права втручатися в бізнес не має, а втрутиться – так дивідендів не буде».
Як зʼясував Forbes Ukraine, 16 травня 2024 року Москалевського достроково позбавили повноважень члена наглядових рад чотирьох підприємств Roshen. Це – Київська кондитерська фабрика, Кременчуцька кондитерська фабрика, Вінницька кондитерська фабрика та Вінницький молочний завод. Всюди була вказана одна причина – дострокова заміна члена наглядової ради, якого відкликав акціонер.
Москалевський досі володіє частками у шоколадному бізнесі через фонд «Кондитерінвест». Йому належить по 13% у двох компаніях Roshen, таких як «Центрально європейська кондитерська компанія» і «Український кондитерський холдинг», свідчать дані Opendatabot. Також у нього 30% у фірмі «Ритейл стар», контрольні частки у компаніях «Евертрейд» та «Хант Пластик», що займається виробництвом пластикових плит і труб, фірмах «Летичів агро», «Галузинецький сад».
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