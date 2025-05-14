Колишній президент Roshen Вʼячеслав Москалевський став керівником племзаводу на Вінниччині

«Племзавод «Літинський» заснований у 1964 році. Він розташовується у селі Громадське на Вінниччині. У 2011 році племзавод ввів в експлуатацію молочно-товарний комплекс на 1300 голів, який забезпечує молочною сировиною корпорацію Roshen.

Завод спеціалізується на розведенні великої рогатої худоби молочних порід. Її кількість – 3558 голів, йдеться в описі компанії на сайті вакансій robota.ua. Підприємство входить у MVA Group, засновником якої є Вʼячеслав Москалевський. Компанія також володіє «Летичів Агро», «Летичів Агро Трейд».

«Племзавод «Літинський» володіє 708 земельними ділянками на Вінниччині та Хмельниччині загальною площею 1867 га, свідчать дані YouControl. Виторг ПрАТ «Племзавод «Літинський» у 2024 році зріс на 10,8%, до 383 млн грн. Прибуток зріс на 143%, до 115 млн грн.

Москалевський володіє 89,9% племзаводу «Літинський», ще 9,9% володіє Олег Олексюк.