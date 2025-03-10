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Виторг корпорації Roshen у 2024 році зріс на 15,4%, до 46,4 млрд грн

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

1 хв читання

Продукція корпорації Roshen /Shutterstock

Продукція корпорації Roshen Фото Shutterstock

Виторг корпорації Roshen, зокрема шести основних українських підприємств, у 2024 році зріс до 46,4 млрд грн. Це на 15,4% більше, ніж у попередньому році, випливає з даних YouControl.

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Ключові факти

  • Виторг ДП Кондитерська корпорація «Рошен», основної компанії із групи Roshen, у 2024 році зріс на 17,4%, до 37,3 млрд грн. Прибуток зріс на 15,1%, до 6,4 млрд грн. Виторг за 2023 рік становив 31,8 млрд грн.
  • Виторг ПрАТ «Вінницький молочний завод «Рошен» у 2024 році зріс на 20,5%, до 4,3 млрд грн. Прибуток зріс на 13,3%, до 226,7 млн грн. Виторг заводу у 2023 році становив майже 3,6 млрд грн. 
  • Виторг ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика» у минулому році зріс на 7,2%, до 2,7 млрд грн. Компанія вийшла зі збитку в 14,7 млн грн у прибуток 8,2 млн грн. Виторг фабрики у 2023 році становив 2,6 млрд грн.
  • Виторг ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» у 2024 році зріс на 15,3%, до 1,4 млрд грн. Прибуток компанії знизився на 38,7%, до 6,9 млн грн. Виторг фабрики у 2023 році становив майже 1,3 млрд грн.
  • Виторг ТОВ «Бісквітний комплекс «Рошен» у 2024 році впав на 49%, до 287,9 млн грн. Збиток компанії зріс на 394,2%, до 131,1 млн грн. Виторг комплексу у 2023-му – 565,5 млн грн.
  • Виторг ПрАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» у минулому році зріс на 3,3%, до 434,4 млн грн. Прибуток компанії зріс на 58,6%, до 14,9 млн грн. Виторг Кременчуцької фабрики у 2023 році стаеновив 420 млн грн. 

Контекст 

Кінцевий бенефіціар юридичних осіб Roshen – Олексій Порошенко, син Петра Порошенка. Загалом Порошенко-молодший володіє близько 40 українськими компаніями, свідчать дані «Опендатабот».

Roshen посідає перше місце серед 20 найбільших компаній харчової промисловості й виробництва напоїв і входить у рейтинг 202 найбільших приватних компаній України від Forbes Ukraine.

Крім українських фабрик до складу Roshen входить Клайпедська кондитерська фабрика у Литві та Bonbonetti Choco Kft в Угорщині.

У світі Roshen обіймає 24-те місце з обсягом продажів $800 млн у рейтингу Candy Industry топ‐100 кондитерських компаній 2024 року.

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