Бывший президент Roshen Вячеслав Москалевский стал руководителем племзавода в Винницкой области

«Племзавод «Литинский» основан в 1964 году. Он располагается в селе Громадське Винницкой области. В 2011 году племзавод ввел в эксплуатацию молочно-товарный комплекс на 1300 голов, который обеспечивает молочным сырьем корпорацию Roshen.

Завод специализируется на разведении крупного рогатого скота молочных пород. Его количество – 3558 голов, говорится в описании компании на сайте вакансий robota.ua. Предприятие входит в MVA Group, основателем которой является Вячеслав Москалевский. Компания также владеет «Летичев Агро», «Летичев Агро Трейд».

«Племзавод «Литинский» владеет 708 земельными участками в Винницкой и Хмельницкой областях общей площадью 1867 га, свидетельствуют данные YouControl. Выручка ЧАО «Племзавод «Литинский» в 2024 году выросла на 10,8%, до 383 млн грн. Прибыль выросла на 143%, до 115 млн грн.

Москалевский владеет 89,9% племзавода «Литинский», еще 9,9% владеет Олег Олексюк.