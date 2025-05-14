Бывший президент Roshen Вячеслав Москалевский стал руководителем племзавода в Винницкой области

Экс-президент кондитерской корпорации Roshen Вячеслав Москалевский возглавил племзавод «Литинский» в Винницкой области. Об этом говорится в данных системы раскрытия информации SMIDA.
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Ключевые факты
- 13 мая 2025 года наблюдательный совет ЧАО «Племзавод «Литинский» избрал Вячеслава Москалевского главой правления предприятия. Срок избрания – один год.
- В последние пять лет он занимал должности главы наблюдательного совета АО «Версей», финансового директора ООО «Эвертрейд», менеджера (управителя административной деятельности) ГП «Кондитерская корпорация «Рошен», председателя/члена наблюдательного совета ЧАО «Племзавод «Литинский», добавляется там.
Что известно о племзаводе «Литинский»
«Племзавод «Литинский» основан в 1964 году. Он располагается в селе Громадське Винницкой области. В 2011 году племзавод ввел в эксплуатацию молочно-товарный комплекс на 1300 голов, который обеспечивает молочным сырьем корпорацию Roshen.
Завод специализируется на разведении крупного рогатого скота молочных пород. Его количество – 3558 голов, говорится в описании компании на сайте вакансий robota.ua. Предприятие входит в MVA Group, основателем которой является Вячеслав Москалевский. Компания также владеет «Летичев Агро», «Летичев Агро Трейд».
«Племзавод «Литинский» владеет 708 земельными участками в Винницкой и Хмельницкой областях общей площадью 1867 га, свидетельствуют данные YouControl. Выручка ЧАО «Племзавод «Литинский» в 2024 году выросла на 10,8%, до 383 млн грн. Прибыль выросла на 143%, до 115 млн грн.
Москалевский владеет 89,9% племзавода «Литинский», еще 9,9% владеет Олег Олексюк.
Контекст
Вячеслав Москалевский работал в Roshen 29 лет, с 1995-го. «Корпоративное развитие «Рошен» — это почти на 100% его заслуга, потому что у основного акционера Петра Порошенко всегда были другие дела», — рассказывал Forbes Ukraine в октябре 2024 года украинский инвестбанкир, сотрудничавший с концерном «Укрпроминвест», в который входили активы Порошенко.
Собеседник Forbes вспоминает Москалевского как независимого от основного акционера менеджера-управленца, который мог сказать: «Меня не волнует, что вы от Петра Алексеевича пришли. Он – акционер, свои дивиденды получает и права вмешиваться в бизнес не имеет, а вмешается – так дивидендов не будет».
Как выяснил Forbes Ukraine, 16 мая 2024 года Москалевского досрочно лишили полномочий члена наблюдательных советов четырех предприятий Roshen. Это Киевская кондитерская фабрика, Кременчугская кондитерская фабрика, Винницкая кондитерская фабрика и Винницкий молочный завод. Везде была указана одна причина – досрочная замена члена наблюдательного совета, отозванного акционером.
Москалевский до сих пор владеет долями в шоколадном бизнесе через фонд «Кондитеринвест». Ему принадлежит по 13% в двух компаниях Roshen, таких как «Центрально-европейская кондитерская компания» и «Украинский кондитерский холдинг», свидетельствуют данные Opendatabot. Также у него 30% в фирме «Ритейл стар», контрольные доли в компаниях «Эвертрейд» и «Хант Пластик», занимающейся производством пластиковых плит и труб, фирмах «Летычев агро», «Галузинецкий сад».
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