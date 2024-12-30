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Несолодка Угорщина. Roshen зупинив виробництво на кондитерській фабриці Bonbonetti в Будапешті. Forbes Ukraine дізнався причину

Катерина Шаповал /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Катерина Шаповал
Forbes
Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

2 хв читання

Шоколад Roshen /Shutterstock

Продукція Roshen Фото Shutterstock

Це вже другий закритий майданчик корпорації в цій країні. З працюючих закордонних активів у компанії залишилася кондитерська фабрика в Клайпеді

Корпорація Roshen родини Петра Порошенка зупинила виробництво на кондитерській фабриці Bonbonetti, що розташована в Будапешті. «Фабрика не виробляє продукцію з квітня 2023 року», – повідомив Forbes Ukraine у письмовому інтервʼю виконавчий директор Roshen Олександр Головащук.

Чому компанія Порошенка відмовилась від виробництва в Угорщині?

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