Несолодка Угорщина. Roshen зупинив виробництво на кондитерській фабриці Bonbonetti в Будапешті. Forbes Ukraine дізнався причину

Це вже другий закритий майданчик корпорації в цій країні. З працюючих закордонних активів у компанії залишилася кондитерська фабрика в Клайпеді

Корпорація Roshen родини Петра Порошенка зупинила виробництво на кондитерській фабриці Bonbonetti, що розташована в Будапешті. «Фабрика не виробляє продукцію з квітня 2023 року», – повідомив Forbes Ukraine у письмовому інтервʼю виконавчий директор Roshen Олександр Головащук.

Чому компанія Порошенка відмовилась від виробництва в Угорщині?