За півтора місяця капіталізація цифрових активів впала на чверть, біткоїн опустився до мінімумів за сім місяців, а глобальні ринки акцій синхронно пішли вниз. Занепокоєння високими оцінками технологічних компаній і невизначеність навколо майбутніх рішень ФРС підштовхнули інвесторів до розпродажу ризикових активів, пише FT 18 листопада.
Деталі
- За даними CoinGecko, сумарна ринкова вартість понад 18 000 токенів скоротилася на 25% від піку 6 жовтня – приблизно на $1,2 трлн.
- Біткоїн упав більш ніж на 28% – до $89 500, що є найнижчим рівнем від квітня, залишивши головну криптовалюту року «в нулях».
- Загалом шість із 20 найбільших криптовалют цього року впали більш ніж на 40%, а Shiba Inu, Sui та Avalanche подешевшали приблизно на 60%.
- Розпродаж перекинувся і на світові фондові ринки. У вівторок, 18 листопада, Hang Seng знизився на 1,7%, японський індекс Nikkei 225 – на 3,2%, південнокорейський Kospi – на 3,3%. Європейські індекси також відкрилися в мінусі: Stoxx Europe 600 просів на 1,3%, FTSE 100 – на 1%. Ф’ючерси на S&P 500 і Nasdaq 100 вказували на подальші втрати.
Контекст
Крипторинок у 2024–2025 роках демонстрував значний підйом на хвилі очікувань пом’якшення монетарної політики та політичної риторики адміністрації Трампа, яка позиціонувала США як глобального лідера у сфері цифрових активів. Проте зміна очікувань щодо ставок ФРС, геополітичні заяви та велика частка кредитного плеча стали каталізаторами різкого розвороту.
Найгірший день падіння – 10 жовтня – спровокував сам Трамп, пригрозивши «масивними» тарифами проти Китаю. Лише за добу було ліквідовано $20 млрд кредитних позицій у криптоактивах – найбільший добовий обсяг в історії, який трейдери тепер називають «десять-десять» або «10/10».
Аналітики кажуть, що нинішній спад є наслідком післяшоку масових ліквідацій, оскільки боргові позиції були більшими, а важелі – глибшими.
Додатковий тиск створили сумніви в майбутньому зниженні ставок ФРС. Зменшення ймовірності такого кроку посилило тиск і на фондові ринки.
За даними Vanda Research, від середини жовтня американські роздрібні трейдери активно виходять із техсектору й перемикаються на «захисні» ETF.
