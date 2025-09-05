OpenAI оголосила про розробку нової платформи для пошуку роботи, яка використовуватиме штучний інтелект для з’єднання кандидатів і роботодавців. Сервіс під назвою OpenAI Jobs Platform може стати конкурентом LinkedIn, що належить головному інвестору OpenAI – Microsoft, пише CNBC .

Деталі

Платформа не обмежиться великими корпораціями, зазначила гендиректорка напрямку застосунків та колишня очільниця Instacart Фіджі Сімо. Сервіс також допомагатиме місцевому бізнесу та органам влади знаходити потрібних фахівців. Запуск платформи очікується до середини 2026 року.

Паралельно компанія розширить навчальний проєкт OpenAI Academy, який уже навчає користувачів працювати з ШІ. Тепер у межах академії з’являться сертифікаційні програми – від базового рівня володіння ШІ до спеціалізованих навичок, таких як prompt engineering.

Сімо зазначила, що навчання буде інтерактивним завдяки режиму Study у ChatGPT, який перетворює чатбота на викладача. OpenAI планує сертифікувати 10 млн американців до 2030 року, а одним із партнерів уже став Walmart.

Контекст

OpenAI розвиває нові проєкти на тлі побоювань про вплив ШІ на ринок праці. Деякі компанії, включно з Salesforce, оголосили про скорочення персоналу через автоматизацію. Водночас дослідження Lightcast свідчить, що посади, де потрібні ШІ-навички, оплачуються вище.

Активність OpenAI також вписується у співпрацю з Білим домом у сфері поширення ШІ-грамотності. У червні компанія запустила програму OpenAI for Government та отримала контракт Пентагону на суму до $200 млн.

Крім того, OpenAI бере участь у проєкті Stargate вартістю $500 млрд, спрямованому на розвиток ШІ-інфраструктури у США.