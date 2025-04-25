«Несправедлива концепція». Голова податкової пропонує розширити критерії для «клубу білого бізнесу»

Розподіл компаній на «білих» та «чорних» у рамках закону про «клуб білого бізнесу», що діє з 2024 року, дискримінує компанії, які сплачують податки і дотримуються закону, але не проходять по критеріям до «клубу». Таку думку висловив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко на форумі «Industrial Evolution: Виробництво вмикає економіку» в Білій Церкві 24 квітня. Він пропонує змінити законодавство та розширити відповідні критерії.

Деталі

Кравченко пояснив це на прикладі з одним з житомирських підприємців. «Він каже: «Я не потрапив до «клубу білого бізнесу», але сплачую податки. Я хто – білий чи чорний? Сірий?…». Не знав, що йому відповісти», – переказує Кравченко. Пдприємець сплатив податки, працює в рамках закону, але не рахується як «білий», додав голова податкової.

білий чи чорний? Сірий?…». Не знав, що йому відповісти», переказує Кравченко. Пдприємець сплатив податки, працює в рамках закону, але не рахується як «білий», додав голова податкової. «Треба змінити підхід і збільшити можливість потрапити до «клубу» для всього бізнесу, який сплачує податки і працює в правовому полі», – вважає Кравченко.

вважає Кравченко. Для цього потрібні зміни до законодавства, констатує він. «Я не голова комітету (йдеться про фінансовий комітет Верховної Ради), це його робота», додав Кравченко.

Контекст

24 липня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, що регулює особливості податкового адміністрування під час воєнного стану, відомий як закон про «клуб білого бізнесу».

Закон запроваджує створення переліку платників податків, які добровільно дотримуються податкового законодавства та отримуватимуть певні пільги в умовах воєнного стану. До цього списку можуть увійти юридичні особи та фізичні особи-підприємці, зокрема резиденти «Дія.Сity», які відповідають критеріям щодо сплати податків і рівня заробітних плат.

Учасники переліку матимуть низку переваг: мораторій на документальні перевірки (за винятком окремих випадків), скорочені терміни камеральних і документальних перевірок, зокрема для бюджетного відшкодування, швидше отримання індивідуальних податкових консультацій, а також призначення комплаєнс-менеджера для дистанційної взаємодії, включно з відеозв’язком.

Голова фінкомітету Данило Гетманцев 1 листопада 2024-го повідомив у своєму телеграм-каналі, що Державна податкова служба запустила сайт «Територія високого рівня податкової довіри», на якому оприлюднюється перелік сумлінних платників податків.

Протягом першого кварталу цього року він скоротився на 55 суб’єктів — до 8 199, написав Гетманцев у квітні в телеграм-каналі. Серед них: 134 ФОП на спрощеній системі оподаткування (3-тя група), 17 ФОП на загальній системі, 1 088 юросіб на спрощеній системі (4-та група), 2 359 юросіб на спрощеній системі (3-тя група), 169 резидентів Дія.Сіті та 4 487 юросіб на загальній системі оподаткування.