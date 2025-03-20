Парадокси інклюзивності. Як залученість персоналу визначає майбутнє бізнесу? Результатами дослідження «Рівень» діляться Ірина Рубіс та Катерина Загривенко

Щорічне дослідження рівня інклюзивності українських організацій «Рівень» показує важливі тенденції в розвитку інклюзивності на робочих місцях. Незважаючи на всі виклики, з якими стикається Україна, показники готовності працівників до змін демонструють певний оптимізм. Однак, чи справді інклюзивність в Україні розвивається так швидко, як цього вимагають зміни, і чи готові компанії реалізувати потенціал у цій сфері? Розповідають голова Biasless Ірина Рубіс та співзасновниця MZ Hub Катерина Загривенко

Четвертий рік поспіль команда Biasless проводить щорічне дослідження рівня інклюзивності українських організацій — «Рівень». З моменту старту дослідження у 2021 році, калейдоскоп подій і потрясінь, які спіткали світ та Україну, без перебільшення можна назвати суперкритичним та кардинально змінотворчим.

У 2021 році слова «інклюзивність», «безбар’єрність», «доступність» не були такими актуальними, як вони є у 2025 році. Додаткову нетривіальність контексту додає рівень «хейту» від президента США Дональда Трампа щодо концепції DEI та спровоковані ним відмови IT-гігантів від подальшої розбудови культури інклюзивності. Різниця між тим, що було і що стало в контексті розвитку інклюзивності, колосальна.

Цього не скажеш про результати опитування співробітників та співробітниць українських компаній. Рівень інклюзивності, активність роботодавців у цій темі та типи дискримінацій, які відсутні або лише частково присутні, залишаються стабільними.

Інклюзивність на робочому місці

Показник «Рівень» знизився з 66.0 у 2021 році до 64.1 у 2025 році, що відповідає оцінці «задовільно», вказуючи на застій у розвитку інклюзивності на робочих місцях. Така сталість у кризовий період суперечить глобальним трендам, де DEI-показники часто падають на 15-20%. Це можна було б назвати «кризовою інклюзивністю», де зовнішні загрози парадоксально посилюють внутрішню згуртованість, адже робота стала одним з острівців стабільності.

Рівень інклюзивності 2025 - відсоток виконання Фото Дослідження «Рівень» 2025

Проте, не можна ігнорувати стагнацію інституційного розвитку — відсоток компаній з програмами підтримки різноманіття залишається низьким (12-14%). Криза на ринку праці вимагає інших індикаторів, але частка компаній, де DEI є пріоритетом, майже не змінюється (15-16%). І, на наш погляд, ці дані завищені.

Компанії з програмами підтримки різноманіття Фото Дослідження «Рівень» 2025

Попри війну, невирішені потреби в базовій безпеці та інші труднощі, оцінка рівня толерантності співробітників оптимістична: 52% бачать рух до більшої толерантності, а 54% готові до змін. Це плюс, але є суттєвий розрив між декларованою толерантністю (47%) та реальними діями: тільки 4% опитаних називають себе проактивними промоутерами DEI.

Оцінка рівня руху до нарощення толерантності Фото Дослідження «Рівень» 2025 Готовність до дій заради змін у бік більшої толерантності Фото Дослідження «Рівень» 2025 Попередній слайд Наступний слайд

Явище «мовчазного звільнення»

Вперше з моменту старту заміру розгортається явище «мовчазного звільнення» — комплексного феномену, який характеризується дистанціюванням працівника від роботи та компанії, при формальному збереженні трудових відносин.

90% опитаних демонструють хоча б одну його ознаку, що вказує на потенціал кризи залученості:

Найпоширеніший (39% у 2025 році) — «Робота не визначає мене як людину, для мене є значно більш важливі речі».

Другий за поширеністю (23%) — «Роботодавець не турбується про мене як про особистість, тому я не турбуюсь про його успіх».

19% — «Я просто виконую свою роботу, докладаючи мінімальних зусиль, чекаючи, поки робочий день закінчиться».

18% — «Для мене не важливо, що я роблю на роботі».

13% — «Не відчувають себе на своєму місці».

Приналежність як пік інклюзивності

Цьогоріч ми вперше порахували «приналежність» до місця роботи, і вона складає лише 12% опитаних зі 100. Тобто лише 12% опитаних декларують, що відчувають приналежність до свого місця роботи.

Це не дивно для нашого контексту, де складно формувати глибокі звʼязки, необхідні для відчуття приналежності, коли:

Масштабна травматизація суспільства (30% мають зруйновані соціальні звʼязки, 26% — проблеми з психічним здоровʼям) створює барʼєр для формування приналежності, оскільки травмовані люди схильні до ізоляції та емоційної дистанції.

Розрив між декларованими цінностями компаній та реальними практиками (лише 13% компаній інформують про різноманітність, тільки 16% вважають DEI пріоритетом) викликає цинізм та відчуження серед працівників, які не бачать реальних змін.

Нестабільність воєнного часу (19% опитаних — ВПО, 59% мають рідних на війні) ускладнює формування довготривалих звʼязків і відчуття укоріненості в організації.

Відсутність психологічної безпеки на рівні організацій (показник «Безпека» — найнижчий серед всіх векторів — 60%).

Цивільні, військові та скрита маргіналізація

Вперше ми запитали цивільних та військових респондентів/ок про фактори, які заважають їм з початку повномасштабного вторгнення та позбавляють ефективності й ресурсів.

Цивільні респонденти/ки найбільше відчувають руйнування соціальних звʼязків (30%), проблеми з психічним здоровʼям (26%), обмеження доступу до освіти та послуг (21%) і розпач через втрату засобів до існування (13%).

Фактори, які заважають цивільним та військовим з початку повномасштабного вторгнення та позбавляють ефективності й ресурсів Фото Дослідження «Рівень» 2025

Військові найчастіше відчувають упередження щодо ментального стану (18%), проблеми з психічним здоровʼям (17%) та складнощі з працевлаштуванням (16%). Труднощі у взаємодії з цивільними мають лише 12%, але ці цифри, ймовірно, занижені через неготовність визнавати проблеми через токсичну маскулінність, де «чоловіки/сильні/військові не жаліються».

Серед загальних факторів найбільш поширені: втома від побутових незручностей (32%), брак можливості висловити підтримку постраждалим (25%), відчуття непоміченості (20%), травма деколонізації (19%) та міжпоколіннєва травма (18%).

Гендерний аспект

Сексизм залишається другою найпоширенішою формою дискримінації (8%) з 2021 року. Очікування щодо досягнення гендерної рівності в Україні оптимістичні: 48% вважають, що це станеться протягом 50 років (на відміну від 136 років згідно з прогнозом WEF Davos).

Специфіка в оцінках між чоловіками та жінками:

Серед чоловіків більше керівників ніж менеджерів.

Чоловіки частіше мають невидиму інвалідність (8% проти 2% у жінок), загалом 13% чоловіків мають інвалідність, порівняно з 3% серед жінок (можливо, через наслідки війни).

Чоловіки частіше відчувають на собі гомофобію (4% проти 1% серед жінок) і расизм (4% проти 0% у жінок).

11% чоловіків не готові робити нічого для збільшення толерантності в суспільстві, порівняно з 3% серед жінок, але це все одно не ключовий патерн поведінки.

Гендерні особливості в Україні Фото Дослідження «Рівень» 2025

Різниця поколінь

Аналіз по поколіннях виглядає значно цікавіше. Аудиторія 18-30 років вирізняється найбільшою відкритістю щодо орієнтації: 83% декларують гетеросексуальність (проти 88% загалом), а 5% вважають себе гомосексуалами/лками.

Цей сегмент також більш обізнаний про інклюзію на робочому місці (57% проти 52% загалом) та краще знає про дискримінацію (34% дуже добре обізнані проти 25% загалом). 22% цікавляться темою інклюзії на робочому місці, що більше, ніж у загальній вибірці (15%).

14% відчували сексизм (проти 8% на загал) і частіше помічають прояви гомофобії (6% проти 3%). Також вони частіше включають сексизм три найбільш проблемних напрямків дискримінації на роботі (16% проти 9%) та частіше визнають, що могли б дискримінувати когось, хоч і не навмисно (16% проти 10%).

Унікальність української ситуації полягає в тому, що країна демонструє прогресивні погляди та готовність до змін в умовах війни та масштабної травматизації. Це створює парадокс: високий потенціал для розвитку DEI при низькій інституційній спроможності його реалізувати.

Такий патерн характерний для суспільств, що переживають глибоку трансформацію: індивідуальна готовність до змін випереджає інституційну спроможність їх впроваджувати. Це створює ризик розчарування, але й відкриває можливості для швидких системних змін за належної підтримки.

Методологія На початку 2025 року спільно з Factum Group Ukraine та MZ Hub було опитано 608 мешканців та мешканок обласних центрів України віком 18-55 років. Метод дослідження — онлайн опитування за верифікованою панеллю Opinion. Аудиторія дослідження складалася з 49% чоловіків та 51% жінок. Вікові групи 26-40 років (37%) та 41-55 років (41%) становили більшість. 89% опитаних мають вищу освіту, 59% перебувають у шлюбі, 50% мають дітей до 16 років. 67% респондентів/ок ідентифікували себе як переважно україномовні. 11% опитаних мають інвалідність, 2% — нейрорізноманітні. 19% є ВПО, 10% тимчасово перебували за кордоном, 6% перебували в окупації. 16% втратили житло, 12% — рідних через війну. 59% мають у родині учасників бойових дій. Читати більше Згорнути