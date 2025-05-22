Країни G7 домовилися про подальшу підтримку України

Міністри фінансів країн «Великої сімки» домовилися продовжити підтримку України у її захисті від вторгнення Росії, заявив міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль у кулуарах зустрічі країн G7 у Канаді, пише Bloomberg 22 травня. Напередодні стало відомо, що США виступають проти включення «подальшої підтримки» України в заяву G7.

Ключові факти

«Стало зрозуміло, що у форматі G7 підтримка залишиться незмінною, і що Україна може розраховувати на сильну солідарність та суттєву підтримку з боку країн G7», – заявив Клінгбейл.

Втім станом на вечір 21 травня група, до якої входять США, Канада, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Японія, а також представник Європейського союзу, не погодила остаточну заяву, яка формалізує зобовʼязання, згадане Клінгбайлем.

Переговори перед самітом супроводжувалися невизначеністю, особливо щодо того, чи збережуть США за президента Дональда Трампа свою підтримку Києва.

«Ми інтенсивно працюємо над цим – є ще кілька моментів, які нам потрібно вирішити, – сказав Клінгбейл про заяву. – Але я обережно оптимістичний».

Раніше глава Мінфіну Німеччини провів окремі зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, міністром фінансів України Сергієм Марченком та іншими європейськими колегами.

Контекст

У Канаді, яка цього року головує в G7, триває зустріч міністрів фінансів країн Великої сімки, що передує саміту глав держав 15–17 червня. Канада проводить низку зустрічей фінансових лідерів до четверга. У заяві G7, яку обговорюють міністри фінансів, Вашингтон виступив проти формулювань про продовження підтримки України. Крім того, США відмовилися називати повномасштабне вторгнення Росії в Україну «незаконним» у тексті заяви.

19 травня Дональд Трамп і Володимир Путін провели телефонну розмову, після якої Путін заявив про готовність Росії працювати над меморандумом щодо припинення вогню.

Трамп анонсував переговори про зупинення війни між Києвом і Москвою, але зазначив, що не посилюватиме санкції проти Росії, щоб не завадити можливому прогресу у врегулюванні конфлікту. Водночас він наголосив, що може відмовитися від участі в переговорах між Україною та Росією, якщо не буде досягнуто результатів.