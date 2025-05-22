Країни G7 домовилися про подальшу підтримку України

Міністри фінансів країн «Великої сімки» домовилися продовжити підтримку України у її захисті від вторгнення Росії, заявив міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль у кулуарах зустрічі країн G7 у Канаді, пише Bloomberg 22 травня. Напередодні стало відомо, що США виступають проти включення «подальшої підтримки» України в заяву G7.
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Ключові факти
- «Стало зрозуміло, що у форматі G7 підтримка залишиться незмінною, і що Україна може розраховувати на сильну солідарність та суттєву підтримку з боку країн G7», – заявив Клінгбейл.
- Втім станом на вечір 21 травня група, до якої входять США, Канада, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Японія, а також представник Європейського союзу, не погодила остаточну заяву, яка формалізує зобовʼязання, згадане Клінгбайлем.
- Переговори перед самітом супроводжувалися невизначеністю, особливо щодо того, чи збережуть США за президента Дональда Трампа свою підтримку Києва.
- «Ми інтенсивно працюємо над цим – є ще кілька моментів, які нам потрібно вирішити, – сказав Клінгбейл про заяву. – Але я обережно оптимістичний».
- Раніше глава Мінфіну Німеччини провів окремі зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, міністром фінансів України Сергієм Марченком та іншими європейськими колегами.
Контекст
У Канаді, яка цього року головує в G7, триває зустріч міністрів фінансів країн Великої сімки, що передує саміту глав держав 15–17 червня. Канада проводить низку зустрічей фінансових лідерів до четверга. У заяві G7, яку обговорюють міністри фінансів, Вашингтон виступив проти формулювань про продовження підтримки України. Крім того, США відмовилися називати повномасштабне вторгнення Росії в Україну «незаконним» у тексті заяви.
19 травня Дональд Трамп і Володимир Путін провели телефонну розмову, після якої Путін заявив про готовність Росії працювати над меморандумом щодо припинення вогню.
Трамп анонсував переговори про зупинення війни між Києвом і Москвою, але зазначив, що не посилюватиме санкції проти Росії, щоб не завадити можливому прогресу у врегулюванні конфлікту. Водночас він наголосив, що може відмовитися від участі в переговорах між Україною та Росією, якщо не буде досягнуто результатів.
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