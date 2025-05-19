Негайного припинення вогню не буде. Трамп і Путін прокоментували телефонні переговори (оновлено)

Президент США Дональд Трамп провів переговори телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним. Очільник Кремля за підсумками перемовин заявив , що Росія нібито готова працювати над меморандумом, який включає припинення вогню. Трамп анонсував «переговори про призупинення вогню та завершення війни» між Києвом та Москвою.

Ключові факти

Доповнено о 20:40. Трамп прокоментував розмову з Путіним у TruthSocial, назвавши її «дуже гарною». Він заявив, що РФ і Україна незабаром розпочнуть «переговори про призупинення вогню та завершення війни». Умови майбутніх домовленостей будуть вироблятися безпосередньо Москвою і Києвом, оскільки «тільки вони знають деталі переговорного процесу, які недоступні нікому іншому», наголосив Трамп.

Трамп прокоментував розмову з Путіним у TruthSocial, назвавши її «дуже гарною». Він заявив, що РФ і Україна незабаром розпочнуть «переговори про призупинення вогню та завершення війни». Умови майбутніх домовленостей будуть вироблятися безпосередньо Москвою і Києвом, оскільки «тільки вони знають деталі переговорного процесу, які недоступні нікому іншому», наголосив Трамп. «Переговори між Росією та Україною розпочнуться негайно. Я поінформував про це президента України Володимира Зеленського, президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляйен, президента Франції Емманюеля Макрона, прем’єр-міністерку Італії Джорджію Мелоні, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Фінляндії Александра Штубба під час телефонної розмови зі мною, яка відбулася одразу після розмови з президентом Путіним. Ватикан, від імені Папи Римського, заявив, що він дуже зацікавлений у сприянні переговорам. Нехай процес розпочнеться!» – йдеться у повідомленні Трампа.

Він зазначив, що Росія хоче налагодити масштабну торгівлю зі США після завершення «цієї катастрофічної «кривавої бійні», і я підтримую цю ідею».

Доповнено о 19:44. Путін та Трамп завершили телефонну розмову, яка тривала більше двох годин. Путін назвав розмову з Трампом «дуже змістовною та корисною».

Путін та Трамп завершили телефонну розмову, яка тривала більше двох годин. Путін назвав розмову з Трампом «дуже змістовною та корисною». Президент РФ заявив, що Росія нібито виступає за «мирне врегулювання української кризи», але «необхідно виробити найефективніші шляхи руху до миру».

«Домовилися з президентом США про те, що Росія запропонує та готова працювати з українською стороною над меморандумом щодо можливого майбутнього мирного договору з визначенням низки позицій, таких як, наприклад, принципи врегулювання, терміни можливого укладання мирної угоди і тп, включаючи можливе припинення вогню на певний час у разі досягнення відповідних домовленостей», – сказав Путін.

На його думку, поновлення переговорів у Стамбулі свідчить про те, що сторони «загалом на правильному шляху». Москва і Київ мають «знайти компроміси, які влаштовували б усі сторони», сказав Путін.

Контекст

Трамп 17 травня написав у соцмережі TruthSocial, що 19 травня проведе телефонну розмову з Путіним, після чого – із президентом України Володимиром Зеленським.Трамп зазначив, що з Путіним має намір обговорити «зупинення кровопролиття» та торгівлю. Після цього дзвінка він планує поспілкуватися з українським президентом Володимиром Зеленським, а згодом до розмови Трампа та Зеленського долучаться «різні члени НАТО».

У Білому домі повідомили, що Трамп відкритий до ідеї особистої зустрічі з Путіним, але краще дочекатися підсумків їхньої розмови. Прес-секретар Керолайн Лівітт заявила сьогодні журналістам, що Трамп «втомився і розчарувався в обох сторонах», додавши, що його мета – «побачити припинення вогню і покласти край» війні.

Телефонна розмова відбувається після того, як делегації України та Росії провели переговори у Туреччині 16 травня. Це перші прямі перемовини двох країн з 2022 року. На зустрічі сторони домовились про обмін полоненими «1000 на 1000» у найближчі дні.

Раніше Трамп заявляв, що не думає, що у мирних переговорах буде досягнуто прогресу, поки він і Путін не поговорять безпосередньо. «Я не вірю, що щось відбудеться, подобається вам це чи ні, поки ми з ним не зустрінемося», – заявив Трамп журналістам 15 травня.

Перша офіційна телефонна розмова президентів РФ і США, відтоді як 20 січня Трамп вдруге вступив на посаду, відбулася 12 лютого, тоді Трамп і Путін домовилися почати переговори про припинення війни РФ з Україною.

18 березня, під час другої розмови Путіна та Трампа телефоном, яка продовжувалася понад півтори години, вони погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів про перемирʼя в Чорному морі. Трамп і Путін погодилися, що покращені двосторонні відносини між США та Росією мають значний потенціал, що включає великі економічні угоди та геополітичну стабільність після досягнення миру.

Україна та союзники чинили тиск на РФ, щоб вона погодилася на 30-денне припинення вогню. Путін відхилив цей заклик і натомість закликав до прямих переговорів у Туреччині між країнами, на які Трамп наполегливо закликав Зеленського погодитися. Росія відправила делегацію, яку Зеленський назвав «бутафорською», сам Путін не зʼявився на переговори. Україна також направила делегацію, що призвело до перших з 2022 року переговорів, результатом яких стала угода про обмін 1000 на 1000.

Перед цими перемовинами Трамп спершу допускав, що сам може вирушити до Туреччини, але зрештою заявив, що і не очікував появи Путіна на переговорах, якщо його там не буде.