США зірвали спільну заяву G7 із засудженням російського ракетного удару по Сумах – Bloomberg

Адміністрація президента Дональда Трампа повідомила союзникам по «Великій сімці», що не може підписати заяву, яка засуджує атаку РФ по Сумах, оскільки вона «працює над збереженням простору для переговорів про мир», пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з дипломатичним листуванням.

Ключові факти

США повідомили своїм союзникам із «Великої сімки», що не схвалять заяву, яка засуджує атаку Росії, оскільки хочуть продовжити переговори з Москвою.

За словами людей, знайомих із дипломатичним листуванням, адміністрація президента Дональда Трампа повідомила союзникам, що не може підписати заяву, яка засуджує атаку, оскільки вона «працює над збереженням простору для переговорів про мир», тоді як зустрічі між Білим домом та Кремлем продовжуються.

За словами тих же джерел, Канада, яка цього року головує у «Великій сімці», заявила союзникам, що без підтримки США неможливо прийняти цю заяву.

Відповідно до чернеток, з якими ознайомилося агентство, у заяві G7 планувалося сказати, що напад на Суми є доказом рішучості Росії продовжувати війну.

Контекст

Росія випустила балістичні ракети по центру міста Суми у Вербну неділю, 13 квітня. Щонайменше 35 людей загинули, серед них – дві дитини, ще 129 отримали поранення внаслідок атаки, у тому числі 17 дітей, повідомила ДСНС.

Трамп назвав атаку «жахливою» у коментарях журналістам 13 квітня ввечері, але, не вдаючись до подробиць, заявивши, що, як йому повідомили, Росія «зробила помилку».

Трамп, який продовжує стрімко прагнути укладення угоди, яка покладе край війні Росії в Україні, швидко переключився на те, щоб покласти провину за бойові дії на свого попередника Джо Байдена та президента Володимира Зеленського.

Після нападу в Сумах майже 50 країн та міжнародних організацій виступили на підтримку України, заявив Зеленський 14 квітня.