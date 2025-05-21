США на зустрічі G7 виступили проти заяви про подальшу підтримку України – Politico

США виступають проти включення «подальшої підтримки» України в заяву G7, яку обговорюють міністри фінансів у Канаді. Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Деталі

Два учасники переговорів зазначили, що Вашингтон виступив проти формулювань про продовження підтримки України.

Крім того, США відмовилися називати повномасштабне вторгнення Росії в Україну «незаконним» у тексті заяви, додали джерела.

Контекст

У Канаді, яка цього року головує в G7, триває зустріч міністрів фінансів країн Великої сімки, що передує саміту глав держав 15–17 червня. Канада проводить низку зустрічей фінансових лідерів до четверга.

19 травня Дональд Трамп і Володимир Путін провели телефонну розмову, після якої Путін заявив про готовність Росії працювати над меморандумом щодо припинення вогню.

Трамп анонсував переговори про зупинення війни між Києвом і Москвою, але зазначив, що не посилюватиме санкції проти Росії, щоб не завадити можливому прогресу у врегулюванні конфлікту. Водночас він наголосив, що може відмовитися від участі в переговорах між Україною та Росією, якщо не буде досягнуто результатів.