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США на зустрічі G7 виступили проти заяви про подальшу підтримку України – Politico

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

США виступають проти включення «подальшої підтримки» України в заяву G7, яку обговорюють міністри фінансів у Канаді. Про це пише Politico з посиланням на джерела. 

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Деталі 

  • Два учасники переговорів зазначили, що Вашингтон виступив проти формулювань про продовження підтримки України. 
  • Крім того, США відмовилися називати повномасштабне вторгнення Росії в Україну «незаконним» у тексті заяви, додали джерела.

Контекст 

У Канаді, яка цього року головує в G7, триває зустріч міністрів фінансів країн Великої сімки, що передує саміту глав держав 15–17 червня. Канада проводить низку зустрічей фінансових лідерів до четверга. 

19 травня Дональд Трамп і Володимир Путін провели телефонну розмову, після якої Путін заявив про готовність Росії працювати над меморандумом щодо припинення вогню. 

Трамп анонсував переговори про зупинення війни між Києвом і Москвою, але зазначив, що не посилюватиме санкції проти Росії, щоб не завадити можливому прогресу у врегулюванні конфлікту. Водночас він наголосив, що може відмовитися від участі в переговорах між Україною та Росією, якщо не буде досягнуто результатів.

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