Трамп не планує посилювати санкції проти Росії і допускає вихід США із мирних переговорів

Президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним повідомив, що не посилює санкції щодо Росії, щоб не перешкоджати врегулюванню війни в Україні, оскільки є «шанс» на прогрес, пише CNN .

Ключові факти

«Я думаю, що є шанс щось зробити, і якщо зробити так (розширити санкції), то можна зробити все набагато гіршим», – зазначив Трамп, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі.

Водночас він припустив, що «може настати час», коли посилення санкцій все ж відбудеться.

Помічник російського лідера Юрій Ушаков повідомив журналістам, що питання нових санкцій щодо Росії обговорювалося під час телефонної розмови президентів. «Трамп згадував, що у сенаті в принципі готовий законопроєкт щодо нових санкцій, але сам він прихильник не санкцій, а прихильник досягнення тих чи інших домовленостей», – цитує Ушакова «Интерфакс».

Трамп також знову натякнув, що готовий «відступити» від переговорів між Україною та Росією, якщо не буде досягнуто прогресу.

Президент США під час їхньої двогодинної телефонної розмови запитав Путіна, коли той збирається «покласти край кровопролиттю» в Україні. «Я сказав: «Коли ми покладемо край цьому кровопролиттю, цій кривавій бані?» Це кривава баня, і я вірю, що він хоче покласти їй край», — заявив президент в Овальному кабінеті 19 травня.

Трамп також сказав, що якщо він вважатиме, що не може допомогти, він «відмовиться» від переговорів. «Я вам кажу, тут замішані великі его, але я думаю, що щось станеться. А якщо цього не станеться, я просто відступлю і їм доведеться продовжувати», — сказав президент.

На запитання, чи просив він про зустріч із Путіним під час їхньої розмови, президент відповів, що «говорив із ним про це». Раніше Трамп припускав, що йому та Путіну доведеться зустрітися безпосередньо, щоб покласти край війні.

Контекст

19 травня Трамп і Путін провели телефонні переговори. Очільник Кремля за підсумками перемовин заявив, що Росія нібито готова працювати над меморандумом, який включає припинення вогню. Трамп анонсував «переговори про призупинення вогню та завершення війни» між Києвом та Москвою.

Президент Володимир Зеленський після телефонних переговорів президентів США та РФ сказав, що розглядається можливість проведення зустрічі за участі команд США, України, Росії та європейських держав для розроблення подальших кроків завершення війни. За його словами, така зустріч може відбутися в Туреччині, у Ватикані або Швейцарії.