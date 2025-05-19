ЄС запропонує G7 знизити цінову межу на російську нафту до $50 – Reuters

Європейський союз цього тижня запропонує країнам G7 знизити цінову межу на російську нафту з $60 до $50 за барель. Про це 19 травня заявив єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс напередодні зустрічі міністрів фінансів G7 у Канаді, пише Reuters .

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Єврокомісія підніме це питання в рамках 18-го пакета санкцій, сказав Домбровскіс. Хоча він не уточнив конкретну суму нової пропозиції, європейські чиновники, знайомі з перебігом обговорень, кажуть, що ЄС виступає за зниження межі до $50.

«Так, ми озвучимо цю пропозицію на зустрічі», – підтвердив Домбровскіс журналістам. Він додав, що очікує «інтересу й обговорення з боку інших партнерів G7».

ЄС розраховує, що нова пропозиція посилить санкційний тиск на Росію і отримає підтримку серед партнерів по G7.

Контекст

Цінова межа на російську нафту була запроваджена у грудні 2022 року. Вона забороняє торгівлю російською нафтою, якщо ціна перевищує $60, а також забороняє судноплавним, страховим і перестраховим компаніям обслуговувати такі перевезення, якщо ціна не відповідає ліміту. Мета таких заходів – зменшити доходи Росії, обмеживши її здатність фінансувати війну проти України, не спричинивши водночас дефіциту на світовому ринку.

Попри санкції, Росія продовжує експортувати нафту вище цієї межі через так званий «тіньовий флот» – танкери, які не користуються послугами західного страхування. Російська нафта Urals тривалий час торгувалася дорожче $60.

Однак у квітні 2025 року її вартість впала нижче цієї межі на тлі побоювань глобального економічного уповільнення та оголошених США мит. Це створює вікно можливостей для перегляду цінового ліміту без ризику дестабілізації ринку.