У грудні Україна отримає $1 млрд військової допомоги в межах PURL – два пакети по $500 млн: один спільно з Німеччиною та Польщею, інший – з Німеччиною та Нідерландами. В обох пакетах бере участь Норвегія, яка стала найбільшим донором ініціативи. Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, повідомляє норвезький уряд 3 грудня.

Деталі

Військові постачання включають засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та інше необхідне спорядження. Поставки координуються НАТО, зокрема через NSATU.

«Важливо, щоб Європа та Норвегія продовжували рішучу підтримку України, як політично, так і економічно, а також військово. Мета – зробити внесок у закінчення війни на умовах України. Норвегія продовжить свою надзвичайну підтримку України у 2026 році», – наголосив Еспен Барт Ейде.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль наголосив, що його країна теж стоїть на боці України і готова підтримувати її.

«Уряд Німеччини дуже пишається тим, що разом із нашими друзями у Польщі та Норвегії ми можемо сформувати великий пакет, необхідний для підтримки України. $500 млн – це велика сума, $200 млн з яких вносить Німеччина, і ми бачимо себе тут об’єднаними в потужному, спроможному НАТО», – сказав він.

Контекст

У Брюсселі проходить засідання Ради НАТО–Україна на рівні міністрів закордонних справ. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголошував, що Європа має взяти на себе більшу відповідальність у підтримці України.

Рютте зазначив, що постачання зброї з США для України триває за планом: з серпня надійшло $4 млрд (приблизно $1 млрд на місяць), і очікується ще $1 млрд у грудні, що доведе обсяг допомоги за 2025 рік до $5 млрд. Крім того, Генсек НАТО розраховує на додаткові $12 млрд на наступний рік у межах програми PURL.

Ініціатива PURL, або ж «Список пріоритетних потреб України», започаткована 14 липня на зустрічі генсека НАТО Марка Рютте та президента США Дональда Трампа.

У межах програми Україна формує список першочергових потреб в озброєнні, а партнери фінансують закупівлі безпосередньо у США.

Формат PURL суттєво пришвидшує отримання озброєнь: замість тривалих процедур замовлень постачання здійснюються зі вже наявних американських запасів. Це дозволяє передавати Україні саме те озброєння, яке необхідне в конкретний момент.