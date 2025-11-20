Польща виділить $100 млн на військову допомогу та закупівлю американської зброї для України в рамках ініціативи PURL. Про це заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський у Брюсселі, повідомляє РАР 20 листопада.

Деталі

За словами Сікорського, Європа залишається головним фінансовим і військовим донором України.

Кошти допоможуть профінансувати закупівлю американської зброї для України в рамках програми Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). $100 млн будуть виділені до кінця 2025 року.

Глава МЗС Польщі відреагував і на мирний план США про припинення війни в Україні. «Звичайно, як Європа, ми вимагаємо бути залученими до прийняття цих рішень. Однак, на мою думку, не здатність захистити жертву повинна бути обмежена, а здатність агресора до агресії», – зазначив Сікорський.

Контекс

PURL, або ж «Список пріоритетних потреб України», започаткована чотири місяці тому – 14 липня на зустрічі генсека НАТО Марка Рютте та президента США Дональда Трампа.

У межах програми Україна формує список першочергових потреб в озброєнні, а партнери фінансують закупівлі безпосередньо у США.

Формат PURL також суттєво пришвидшує отримання озброєнь: замість довгих процедур замовлень постачання здійснюються зі вже наявних американських запасів. Це дозволяє передавати Україні саме те озброєння, яке необхідне в конкретний момент.

Вісім балтійських і нордичних країн виділили додаткові $500 млн на ініціативу PURL, за якою європейські країни та Канада закуповують зброю виробництва США для України через механізм НАТО, повідомила пресслужба Альянсу 13 листопада.