Польща виділить $100 млн на військову допомогу та закупівлю американської зброї для України в рамках ініціативи PURL. Про це заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський у Брюсселі, повідомляє РАР 20 листопада.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- За словами Сікорського, Європа залишається головним фінансовим і військовим донором України.
- Кошти допоможуть профінансувати закупівлю американської зброї для України в рамках програми Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). $100 млн будуть виділені до кінця 2025 року.
- Глава МЗС Польщі відреагував і на мирний план США про припинення війни в Україні. «Звичайно, як Європа, ми вимагаємо бути залученими до прийняття цих рішень. Однак, на мою думку, не здатність захистити жертву повинна бути обмежена, а здатність агресора до агресії», – зазначив Сікорський.
Контекс
PURL, або ж «Список пріоритетних потреб України», започаткована чотири місяці тому – 14 липня на зустрічі генсека НАТО Марка Рютте та президента США Дональда Трампа.
У межах програми Україна формує список першочергових потреб в озброєнні, а партнери фінансують закупівлі безпосередньо у США.
Формат PURL також суттєво пришвидшує отримання озброєнь: замість довгих процедур замовлень постачання здійснюються зі вже наявних американських запасів. Це дозволяє передавати Україні саме те озброєння, яке необхідне в конкретний момент.
Вісім балтійських і нордичних країн виділили додаткові $500 млн на ініціативу PURL, за якою європейські країни та Канада закуповують зброю виробництва США для України через механізм НАТО, повідомила пресслужба Альянсу 13 листопада.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.