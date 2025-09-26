У РФ зростає локальний дефіцит пального на АЗС. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. Упродовж двох місяців кількість автозаправних станцій скоротилася на 360 об’єктів, або на 2,6%.
- Найбільше постраждали незалежні заправки – їхня кількість зменшилася на 4,1%, тоді як серед АЗС, що належать вертикально інтегрованим нафтовим компаніям, падіння становило лише 0,8%.
- Деякі мережі ввели обмеження на відпускання бензину в 10–20 л на відвідувача або тимчасово продають лише дизель.
- Найбільші труднощі у Південному федеральному окрузі, де припинили торгівлю паливом понад 220 заправок, або 14,2% їх загальної кількості у регіоні. У Ростовській області, Марій Ел та Єврейській автономній області кількість заправок зменшилася на 12–14%.
- Паливна криза дійшла і до Москви, Московської та Ленінградської областей. У москві «Лукойл» на окремих заправках заборонив продавати бензин у каністрах. Про обмеження на АЗС повідомили також представники бізнесу в Московській та Ленінградській областях. Найгостріша ситуація спостерігається у тимчасово окупованому Криму та Севастополі, де близько половини автозаправних станцій припинили продаж бензину.
- «Дефіцит пального в Росії поглиблюватиметься, адже більшість нафтопереробних заводів і нафтобаз сконцентровані в західній частині РФ», – додали у розвідці.
Контекст
З початку серпня Україна здійснила серію прицільних ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі, вивівши з ладу щонайменше п’ять великих підприємств. За оцінками Reuters, це зменшило загальну потужність переробки на 17% (до 1,1 млн барелів на добу). Як наслідок, виробництво бензину впало приблизно на 10%, понад 300 АЗС по країні припинили роботу.
Криза на ринку пального в РФ поглиблюється й через рекордне зростання біржових цін: з початку року вони зросли на 40–50%.
Для протидії паливній кризі російська влада запровадила тимчасові обмеження на експорт бензину: для всіх компаній – до 30 вересня 2025 року, а для компаній, які не виробляють нафтопродукти, а займаються їх перепродажем або дистрибуцією – до 31 жовтня 2025 року. Також розглядається можливість введення ембарго на експорт дизельного пального до 31 грудня 2025 року.
