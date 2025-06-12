Лідери країн G7 на саміті в Канаді, ймовірно, не дійдуть згоди щодо спільного комюніке через позицію США, яка суперечить окремим пунктам, зокрема щодо війни Росії проти України. Про це 12 червня пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Деталі

Замість єдиного документа G7 може опублікувати окремі заяви за різними темами. Зазвичай комюніке є формальним підсумком самітів, демонструючи єдність і спільні принципи. Наприклад, торішнє комюніке на 36 сторінках містило зобов’язання підтримувати Україну, боротися зі змінами клімату та сприяти гендерній рівності.

Однак президент США Дональд Трамп змінив підхід Вашингтона, зменшивши підтримку України, скасувавши ініціативи з клімату та гендерної рівності. Прем’єр-міністр Канади Марк Карні прагне уникнути повторення ситуації 2018 року, коли Трамп відкликав підтримку комюніке після заяв тодішнього прем’єра Джастіна Трюдо.

Цьогоріч лідери G7 – США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Японії та Канади – обговорюватимуть торгівлю, штучний інтелект, енергетичну безпеку, лісові пожежі та глобальні конфлікти, зокрема в Україні й на Близькому Сході. До саміту долучиться президент України Володимир Зеленський.

Після 2018 року комюніке стали коротшими, щоб уникнути розбіжностей. Команда Трампа вважає за краще уникати угоди, ніж погоджуватися на невигідну, зосереджуючись на економічних питаннях.

Контекст

У Канаді, яка у 2025 році головує в G7, відбулася зустріч міністрів фінансів країн «Великої сімки» напередодні саміту лідерів, запланованого на 15-17 червня. Під час обговорення проєкту заяви G7 Вашингтон виступив проти положень про продовження підтримки України та відмовився визнавати повномасштабне вторгнення Росії в Україну «незаконним» у тексті документа.