Міністри G7 домовилися про подальше замороження активів РФ і посилення санкцій у випадку продовження війни

Країни «Великої сімки» пригрозили посиленням санкції проти Росії, якщо вона не погодиться припинити вогонь в Україні, йдеться у комюніке міністрів фінансів та очільників центробанків G7 від 22 травня. Обʼєднання має намір активізувати залучення приватного бізнесу до майбутнього відновлення України.
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Ключові факти
- У комюніке, опублікованому за підсумками триденного саміту в канадському місті Банф, міністри фінансів і голови центральних банків країн G7 пообіцяли надати «непохитну підтримку» Україні.
- Вони заявили, що якщо між Росією та Україною не буде досягнуто згоди про припинення вогню, «ми продовжимо вивчати всі можливі варіанти, включаючи варіанти максимального тиску, такі як подальше посилення санкцій».
- Міністри фінансів країн G7 використали комюніке, щоб сформулювати зобовʼязання щодо збереження заморожених російських активів та підтримки інвестицій приватного сектору в Україну.
- «Ми підтверджуємо, що відповідно до наших відповідних правових систем суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться замороженими доти, доки Росія не припинить свою агресію і не заплатить за шкоду, завдану нею Україні», – сказано у заяві.
- Міністри наголосили, що мобілізація приватного сектору матиме важливе значення для відновлення та реконструкції України, яка оцінюється у $524 млрд протягом наступного десятиліття. Міністри колективно зобовʼязалися допомагати зміцнювати довіру інвесторів за допомогою двосторонніх та багатосторонніх ініціатив.
- «Ми погоджуємося працювати разом з Україною, щоб гарантувати, що жодна країна чи організація, чи організації з тих країн, які фінансували чи постачали російську військову машину, не матимуть права на отримання прибутку від відновлення України», – йдеться у комюніке.
Контекст
У Канаді, яка цього року головує в G7, відбулася зустріч міністрів фінансів країн «Великої сімки», що передує саміту глав держав 15–17 червня. У заяві G7, яку обговорювали міністри фінансів, Вашингтон виступив проти формулювань про продовження підтримки України. Крім того, США відмовилися називати повномасштабне вторгнення Росії в Україну «незаконним» у тексті заяви. Зрештою міністрам вдалося дійти згоди щодо комюніке.
19 травня Дональд Трамп і Володимир Путін провели телефонну розмову, після якої Путін заявив про готовність Росії працювати над меморандумом щодо припинення вогню.
Трамп анонсував переговори про зупинення війни між Києвом і Москвою, але зазначив, що не посилюватиме санкції проти Росії, щоб не завадити можливому прогресу у врегулюванні конфлікту. Водночас він наголосив, що може відмовитися від участі в переговорах між Україною та Росією, якщо не буде досягнуто результатів.
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