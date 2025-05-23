Міністри G7 домовилися про подальше замороження активів РФ і посилення санкцій у випадку продовження війни

Країни «Великої сімки» пригрозили посиленням санкції проти Росії, якщо вона не погодиться припинити вогонь в Україні, йдеться у комюніке міністрів фінансів та очільників центробанків G7 від 22 травня. Обʼєднання має намір активізувати залучення приватного бізнесу до майбутнього відновлення України.

Ключові факти

У комюніке, опублікованому за підсумками триденного саміту в канадському місті Банф, міністри фінансів і голови центральних банків країн G7 пообіцяли надати «непохитну підтримку» Україні.

Вони заявили, що якщо між Росією та Україною не буде досягнуто згоди про припинення вогню, «ми продовжимо вивчати всі можливі варіанти, включаючи варіанти максимального тиску, такі як подальше посилення санкцій».

Міністри фінансів країн G7 використали комюніке, щоб сформулювати зобовʼязання щодо збереження заморожених російських активів та підтримки інвестицій приватного сектору в Україну.

«Ми підтверджуємо, що відповідно до наших відповідних правових систем суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться замороженими доти, доки Росія не припинить свою агресію і не заплатить за шкоду, завдану нею Україні», – сказано у заяві.

Міністри наголосили, що мобілізація приватного сектору матиме важливе значення для відновлення та реконструкції України, яка оцінюється у $524 млрд протягом наступного десятиліття. Міністри колективно зобовʼязалися допомагати зміцнювати довіру інвесторів за допомогою двосторонніх та багатосторонніх ініціатив.

«Ми погоджуємося працювати разом з Україною, щоб гарантувати, що жодна країна чи організація, чи організації з тих країн, які фінансували чи постачали російську військову машину, не матимуть права на отримання прибутку від відновлення України», – йдеться у комюніке.

Контекст

У Канаді, яка цього року головує в G7, відбулася зустріч міністрів фінансів країн «Великої сімки», що передує саміту глав держав 15–17 червня. У заяві G7, яку обговорювали міністри фінансів, Вашингтон виступив проти формулювань про продовження підтримки України. Крім того, США відмовилися називати повномасштабне вторгнення Росії в Україну «незаконним» у тексті заяви. Зрештою міністрам вдалося дійти згоди щодо комюніке.

19 травня Дональд Трамп і Володимир Путін провели телефонну розмову, після якої Путін заявив про готовність Росії працювати над меморандумом щодо припинення вогню.

Трамп анонсував переговори про зупинення війни між Києвом і Москвою, але зазначив, що не посилюватиме санкції проти Росії, щоб не завадити можливому прогресу у врегулюванні конфлікту. Водночас він наголосив, що може відмовитися від участі в переговорах між Україною та Росією, якщо не буде досягнуто результатів.