Люксембург виділить Україні по €10 млн на енергетику та оборонний сектор 

Ключові факти

Меморандум про залучення €10 млн на енергетику Шмгаль підписав із віцепрем’єр-міністром закордонних справ та зовнішньої торгівлі Люксембургу Ксав’є Беттелем.

За словами очільника уряду, ці кошти можна буде використати на підтримку проєктів в енергетичному секторі, зокрема відновлення та посилення енергобезпеки.

Шмигаль додав, що загалом цього року Люксембург планує виділити на військову допомогу Україні €80 млн.

Міністр оборони країни Юріко Бакес повідомила, що Люксембург виділяє €10 млн інвестицій в оборону України. «Ми негайно надамо вам ще €10 млн інвестицій у вашу оборону. Це надзвичайно важливо для нас, тому ми зараз в уряді також обговорюємо, як збільшити наші військові витрати, інвестиції в оборону, і я впевнена, що значна частина цього також буде спрямована в найближчому майбутньому на підтримку України», — сказала вона на пресконференції у Києві, пише «Інтерфакс-Україна».

Бакес додала, що цього року у бюджеті Люксембургу вперше з’явилася окрема стаття для України. На 2025 рік передбачена закупівля боєприпасів, частину з яких вже доставлено, а також закупівля військового обладнання — це можуть бути тактичні машини, а також дрони.

Міністр зазначила, що Люксембург перебуває в постійному контакті з українською стороною для визначення пріоритетних потреб.

Контекст

10 липня 2024 року Україна та Люксембург підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. У ній зазначалося, що Люксембург надав Україні військову допомогу на загальну суму €74,4 млн у 2022 році та €96 млн у 2023 році. На момент підписання угоди Люксембург виділив €80 млн на військову підтримку України на 2024 рік. «Люксембург продовжуватиме з такою ж динамікою надавати військову допомогу та підтримку Україні протягом строку дії цієї Угоди за умови схвалення парламентом», – сказано у документі.

У жовтні Люксембург долучився до ініціативи Коаліції дронів, створеної для розвитку промислового виробництва FPV-дронів в Україні та на Заході. Коаліцію дронів створили у лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі Рамштайн. Ініціатива була запропонована Латвією та координується спільно з Великою Британією.