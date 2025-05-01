Підписка від 5 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Люксембург виділить Україні по €10 млн на енергетику та оборонний сектор 

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Люксембург надасть €10 млн до Фонду енергетичної підтримки України, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль 1 травня. Окрім цього Україна отримає ще €10 млн інвестицій у оборону. 

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Ключові факти

  • Меморандум про залучення €10 млн на енергетику Шмгаль підписав із віцепрем’єр-міністром закордонних справ та зовнішньої торгівлі Люксембургу Ксав’є Беттелем.
  • За словами очільника уряду, ці кошти можна буде використати на підтримку проєктів в енергетичному секторі, зокрема відновлення та посилення енергобезпеки.
  • Шмигаль додав, що загалом цього року Люксембург планує виділити на військову допомогу Україні €80 млн.
  • Міністр оборони країни Юріко Бакес повідомила, що Люксембург виділяє €10 млн інвестицій в оборону України. «Ми негайно надамо вам ще €10 млн інвестицій у вашу оборону. Це надзвичайно важливо для нас, тому ми зараз в уряді також обговорюємо, як збільшити наші військові витрати, інвестиції в оборону, і я впевнена, що значна частина цього також буде спрямована в найближчому майбутньому на підтримку України», — сказала вона на пресконференції у Києві, пише «Інтерфакс-Україна».
  • Бакес додала, що цього року у бюджеті Люксембургу вперше з’явилася окрема стаття для України. На 2025 рік передбачена закупівля боєприпасів, частину з яких вже доставлено, а також закупівля військового обладнання — це можуть бути тактичні машини, а також дрони.
  • Міністр зазначила, що Люксембург перебуває в постійному контакті з українською стороною для визначення пріоритетних потреб.

Контекст

10 липня 2024 року Україна та Люксембург підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. У ній зазначалося, що Люксембург надав Україні військову допомогу на загальну суму €74,4 млн у 2022 році та €96 млн у 2023 році. На момент підписання угоди Люксембург виділив €80 млн на військову підтримку України на 2024 рік. «Люксембург продовжуватиме з такою ж динамікою надавати військову допомогу та підтримку Україні протягом строку дії цієї Угоди за умови схвалення парламентом», – сказано у документі.

У жовтні Люксембург долучився до ініціативи Коаліції дронів, створеної для розвитку промислового виробництва FPV-дронів в Україні та на Заході. Коаліцію дронів створили у лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі Рамштайн. Ініціатива була запропонована Латвією та координується спільно з Великою Британією. 

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні