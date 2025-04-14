Україна запропонувала ЄС інвестувати у розробку нової системи ППО – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Євросоюз інвестувати в нову систему протиповітряної оборони, яку створюють українські підприємства. Про 14 квітня це повідомила пресслужба МЗС за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

Деталі

Сибіга звернувся до європейських колег із проханням посилити військову підтримку України, зокрема шляхом надання додаткових комплексів ППО, пускових установок, ракет і запчастин.

Він розповів про розробку в Україні власної стратегічної системи протиповітряної оборони та запропонував країнам ЄС підтримати проєкт інвестиціями для його прискорення.

Контекст

На початку 2025 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що країна працює над створенням власної системи протиповітряної оборони, схожої на Patriot, але не розкрив деталей.

На початку квітня міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін на конференції, присвяченій підсумкам роботи українського ВПК у 2024 році, підтвердив, що Україна розробляє власну систему ППО. За його словами, хоча аналогів Patriot в Україні поки немає, оборонна промисловість активно працює над відповідним проєктом.