Український виробник соусів «Вогняр» зазнав втрат через ракетний удар росіян по Києву у ніч з пʼятниці на суботу, повідомила компанія на своїй сторінці у Facebook 27 жовтня.

Деталі

«Ворожа ракета в ніч з пʼятниці на суботу вщент знищила один з наших складів. Чи ми злякались? Так! Бо там могли бути люди й дякувати всім богам на момент удару не було нікого», – йдеться в повідомленні.

Склад знаходився у Деснянському районі столиці.

Збитки підприємства становлять щонайменше $200 000, повідомив у коментарі КВ власник ТМ «Вогняр», який наразі перебуває на службі в Силах оборони України.

Наразі «Вогняр» перебудовує ланцюжки поставок, використовуючи інші склади для доставки продукції у торговельні мережі. Замовлення через інтернет-магазин виконуються у штатному режимі.

Від обстрілу потраждали потужності виробника соусів «Вогняр»

Контекст

ТОВ «Вогняр» – українська крафтова компанія з виробництва гострих соусів і делікатесів. Заснована у 2016 році в Києві Валентином Калашником. Спеціалізується на екзотичних сортах перцю, вирощеному власноруч. У Києві знаходяться офіси та склади компанії, а теплиці в Жашківському районі Черкаської області.

Продукція реалізується через сайт, супермаркети та фермерські ринки. Згідно з даними YouControl, у 2024 році дохід склав 8,83 млн грн (+55% до 2023 року – 5,71 млн грн), чистий прибуток – 136 000 грн (рентабельність приблизно 1,5%). У 2022 році виручка була 2,91 млн грн, прибуток – 4000 грн. Активи у 2024 році – 9,55 млн грн, зобов’язання – 9,24 млн грн. У 2023 році зростання доходів склало 96%.