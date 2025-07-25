Національний банк України (НБУ) прогнозує надходження близько $65 млрд зовнішньої фінансової допомоги у 2026-2027 роках, враховуючи посилення російських атак на фронті та в тилу. З них $41,7 млрд поки не мають підтверджених джерел. Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час дискусії, організованої Центром економічної стратегії 25 липня.

Деталі

За словами Ніколайчука, уряд оцінює потребу в $75 млрд на 2026-2027 роки за умови високих безпекових ризиків, з яких $37,4 млрд ще не забезпечені фінансуванням.

Цього року НБУ очікує $54 млрд зовнішньої допомоги: $2,4 млрд від МВФ, $12,8 млрд від ЄС через Ukraine Facility, $35,9 млрд за механізмом ERA (з використанням заморожених активів РФ) та $2,5 млрд з інших джерел.

На 2026 рік прогнозується $35 млрд, з яких $12,7 млрд ще не підтверджені. Очікується $2,2 млрд від МВФ, $7,8 млрд за Ukraine Facility, $11 млрд за ERA та $1,2 млрд з інших джерел. У 2027 році з прогнозованих $30 млрд підтвердженим є лише $1 млрд від МВФ за програмою EFF.

Ніколайчук наголосив, що пошук цих коштів – ключове завдання для уникнення фінансово-економічних проблем. Надходження фінансування сприятиме відновленню економіки, хоча темпи зростання стримуватимуться війною, несприятливими погодними умовами та кліматичними змінами.

У разі браку фінансування НБУ готовий оперативно реагувати, використовуючи монетарні та регуляторні інструменти. Проте їх застосування може обмежити розвиток фінансового ринку та підтримку окремих секторів економіки.

За відсутності запланованих обсягів допомоги, НБУ буде змушений запроваджувати жорсткішу монетарну політику та надавати додаткову підтримку бюджету, зазначив Ніколайчук.

Контекст

16 липня Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт №13439-3, який вносить зміни до держбюджету 2025 року, передбачаючи додаткові 412,4 млрд грн на оборону.

За інформацією Financial Times із посиланням на джерела, ЄС активно працює над вирішенням проблеми можливого дефіциту бюджету України у 2026 році, який може скласти $19 млрд через скорочення фінансової допомоги від США та відсутність перспектив швидкого завершення війни.

Стан державних фінансів України проілюстровано у п’яти графіках від Forbes Ukraine.