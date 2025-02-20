У роботі «Нової пошти» стався збій, були проблеми з додатком і доставкою (оновлено)

У роботі «Нової пошти» виникли серйозні перебої, повідомляють користувачі. Додаток кур’єрської служби перестав функціонувати, а у відділеннях неможливо ні відправити, ні отримати посилки. Оновлено 18:18. У компанії повідомили, що всі системи та сервіси знову працюють.