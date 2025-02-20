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У роботі «Нової пошти» стався збій, були проблеми з додатком і доставкою (оновлено)

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

У роботі «Нової пошти» виникли серйозні перебої, повідомляють користувачі. Додаток кур’єрської служби перестав функціонувати, а у відділеннях неможливо ні відправити, ні отримати посилки. Оновлено 18:18. У компанії повідомили, що всі системи та сервіси знову працюють.

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Деталі 

  • Проблеми почалися після 16:00 20 лютого, але точний час відновлення роботи системи залишається невідомим.  
  • Деякі клієнти зазначають, що не працюють ні додаток, ні особистий кабінет, ні сайт компанії. Один із користувачів розповів: «Додаток зависав під час оновлення даних, але за 10 хвилин усе запрацювало». Водночас інші скаржаться, що сервіс досі недоступний.
  • У коментарях до дописів компанія просить зачекати та обіцяє скоро повідомити про ситуацію. «Нам потрібно трохи часу», – зазначають у «Новій пошті».  
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