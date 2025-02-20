У роботі «Нової пошти» стався збій, були проблеми з додатком і доставкою (оновлено)

У роботі «Нової пошти» виникли серйозні перебої, повідомляють користувачі. Додаток кур’єрської служби перестав функціонувати, а у відділеннях неможливо ні відправити, ні отримати посилки. Оновлено 18:18. У компанії повідомили, що всі системи та сервіси знову працюють.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine
Дякуємо за підписку
Деталі
- Проблеми почалися після 16:00 20 лютого, але точний час відновлення роботи системи залишається невідомим.
- Деякі клієнти зазначають, що не працюють ні додаток, ні особистий кабінет, ні сайт компанії. Один із користувачів розповів: «Додаток зависав під час оновлення даних, але за 10 хвилин усе запрацювало». Водночас інші скаржаться, що сервіс досі недоступний.
- У коментарях до дописів компанія просить зачекати та обіцяє скоро повідомити про ситуацію. «Нам потрібно трохи часу», – зазначають у «Новій пошті».
Матеріали по темі
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.