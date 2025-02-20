В работе «Новой почты» произошел сбой, были проблемы с приложением и доставкой (обновлено)

В работе «Новой почты» возникли серьезные перебои, сообщают пользователи. Приложение курьерской службы перестало функционировать, а в отделениях невозможно ни отправить, ни получить посылки. Обновлено 18:18. В компании сообщили, что все системы и сервисы снова работают.