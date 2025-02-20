В работе «Новой почты» произошел сбой, были проблемы с приложением и доставкой (обновлено)

В работе «Новой почты» возникли серьезные перебои, сообщают пользователи. Приложение курьерской службы перестало функционировать, а в отделениях невозможно ни отправить, ни получить посылки. Обновлено 18:18. В компании сообщили, что все системы и сервисы снова работают.
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Подробности
- Проблемы начались после 16:00 20 февраля, но точное время возобновления работы системы остается неизвестным.
- Некоторые клиенты отмечают, что не работает ни приложение, ни личный кабинет, ни сайт компании. Один из пользователей рассказал: «Приложение зависало при обновлении данных, но через 10 минут все заработало». В то же время другие жалуются, что сервис до сих пор недоступен.
- В комментариях к сообщениям компания просит подождать и обещает скоро сообщить о ситуации. «Нам нужно немного времени», – отмечают в «Новой почте».
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