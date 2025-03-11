Maxar заборонила продаж своїх знімків в Україні, за винятком трьох держструктур

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Американська компанія Maxar Technologies дозволяє продавати супутникові знімки України лише трьом офіційно авторизованим державним клієнтам. Про це йдеться у тексті Forbes Ukraine з посиланням на офіційного дистрибʼютора Maxar в Україні Tvis.
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