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Maxar заборонила продаж своїх знімків в Україні, за винятком трьох держструктур

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

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Американська компанія Maxar Technologies дозволяє продавати супутникові знімки України лише трьом офіційно авторизованим державним клієнтам. Про це йдеться у тексті Forbes Ukraine з посиланням на офіційного дистрибʼютора Maxar в Україні Tvis. 

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