Мережа супермаркетів Varus інвестує 150 млн грн у встановлення сонячних електростанцій на 48 обʼєктах зі 115, повідомила пресслужба компанії. За оцінками Varus, інвестиції окупляться за два роки, після чого проєкт щорічно заощаджуватиме компанії близько 50 млн грн на електроенергії.

Деталі

Varus запустив проєкт у травні. Компанія розраховує, що СЕС дозволять генерувати понад 5 млн кВт-год електроенергії щорічно із загальною потужністю 4800 кВт. Сонячні панелі забезпечуватимуть до 95% денного споживання електроенергії магазинів, тоді як уночі об’єкти залишатимуться підключеними до загальної електромережі.

Компанія відмовилася від акумуляторів, оскільки це збільшило б вартість проєкту втричі та подовжило окупність до семи років, пояснили у пресслужбі. Споживання виробленої енергії одразу є економічно вигіднішим, ніж її накопичення.

Для контролю роботи станцій Varus впровадив систему онлайн-моніторингу, яка миттєво сповіщає про несправності, дозволяючи оперативно викликати сервісну службу.

У компанії зазначили, що сонячні електростанції стануть стандартом для всіх нових магазинів. Крім того, планується встановлення газових дизель-генераторів. Сонячні станції забезпечуватимуть 21% річного енергоспоживання магазинів.

Контекст

Varus – національна мережа супермаркетів, що належить ТОВ «Омега» та працює на ринку продуктового ритейлу України. Перший магазин відкрито у 2003 році в Дніпрі. Наразі мережа налічує 113 супермаркетів у різних містах України, а також DarkStore у Києві. Varus представлений у форматах класичних супермаркетів, магазинів To Go та онлайн-платформи.

За даними Opendatabot, ТОВ «Омега» належить кіпрській компанії «Вейгант ентерпрайзіс лімітед», а кінцевими бенефіціарами є Валерій Кіптик і Руслан Шостак.

У 2024 році виторг Varus зріс на 14,3% порівняно з попереднім роком і склав 20 млрд грн. Однак чистий прибуток зменшився на 80,9%, досягнувши 38,2 млн грн.

У березні ЄБРР оголосив про надання Varus кредиту на суму $25 млн для розвитку мережі. Загальний бюджет проєкту становить $53,1 млн. Фонд співробітництва Японії та ЄБРР (JECF) виділить грант у розмірі €500 000 для забезпечення доступності робочих місць та €75 000 на юридичні витрати. Додатково €125 000 буде надано з фонду Action for Equality and Gender (A4EG), а €75 000 – зі спеціального фонду акціонерів ЄБРР.