Рівень Ukraine Recovery Conference (URC) зростає. Маю з чим порівняти — був на трьох попередніх конференціях. За моїми спостереженнями раніше URC була актуальна більше для української спільноти, яка живе за кордоном, щоб поспілкуватися. Цьогоріч вперше кількість іноземних інвесторів-учасників події переважала.

URC в Римі — була дійсно економічним заходом. Мінекономіки проробило велику роботу, щоб вперше в історії Україна звучала так голосно саме в економічній площині. Не у військовій чи політичній, а саме в економічній, враховуючи всі економічні інтереси країни.

Деякі українці вважають, що іноземні інвестори самі собою мають хотіти заводити в Україну сотні мільярдів доларів, а іноземні банки — стукатися в кожен український офіс та пропонувати гроші просто за те, що ми тут всі хороші хлопці та дівчата. Такого не буде. Ніхто не ставатиме в чергу, щоб просто так засипати нас грошима.

Не існує швидкого шляху отримання великих грошей — інвесторам потрібні реальні проєкти. Поки ж в Україні йде війна, нам складно бути інвестиційно привабливими. До всього — ми поки не маємо багато проєктів на умовні $1 млрд. Над цим потрібно працювати.

URC — це можливість для України показати свої спроможності. Цьогоріч в Рим приїхали інвестори та представники інвестиційних банків з усього світу. Вони вбачають в Україні після війни джерело зростання для Європи, для різних світових галузей. І завдання для українського бізнесу та влади — розповідати іноземним інвесторам, навіщо їм вкладатися в Україну.

Учасники минулих URC, які привозили на конференції конкретні проєкти, вже досягли успіху. Після закінчення війни це будуть перші компанії, які отримують іноземні гранти та інвестиції для просування своїх проєктів.

Крім мілітарі, ключові галузі, які найбільше цікавлять іноземних інвесторів зараз, — це видобуток надр, будівельні матеріали, агросектор та логістика. Вони відкриті й до інших: до біотехнологій, переробки, енергетики.

Але питання — чи готова Україна прийняти іноземний капітал. Чи достатньо в нас компаній, які працюють в білу, мають аудиторські звіти про їхню роботу та колективи з високим знанням англійської мови. На жаль, таких є одиниці.

Я дуже радію присутності на URC проєктів українських «білих» компаній. Хтось залучив, що хотів, хтось залучив менше. Але ці компанії — цвіт українського бізнесу. І інвестори будуть заходити в Україну саме завдяки та через них. Вони — приклад для інших бізнесів, які ще мають час підготуватися.

Ніхто не знає, чи буде зацікавленість іноземних інвесторів українським ринком після війни такою ж актуальною. Чи вдаватиметься нам на одному майданчику збирати європейських політиків та великий бізнес, які говоритимуть виключно про Україну, які будуть готові нас підтримувати: морально, фінансово, зброєю чи інвестиціями в бізнес-проєкти.

Підписаних $10 млрд різного рівня контрактів на URC в Римі, — це поки невеликі гроші. Але на них вже будуть побудовані нові проєкти та створені робочі місця, з яких будуть сплачуватися податки в бюджет і які допомагатимуть Україні вибудовувати стійкість.

Гроші країні приносить виключно бізнес, а розвивати бізнес-середовище в Україні — питання існування. Час донацій от-от пройде, це всі розуміють. Якщо ми не будемо розвивати бізнес, ми скотимося знову до зарплат в $50.

У нас є завдання, як у держави, — мати $1 трлн ВВП. Тільки з цими грошами ми зможемо забезпечити армію 5%-ми потребами на оборону. Цих 50 млрд дадуть можливість нам жити та будувати супротив. І ворог це буде розуміти. Щоб досягти такого рівня, маємо слухати людей, які готові розвивати бізнеси та країну.

Війна — це єдине, що наразі зупиняє іноземних інвесторів вкладатися в Україну. Але вона закінчиться й український бізнес повинен бути готовим працювати з іноземними грошима.

Хтось вважає, що URC збирають, щоб знайти гроші на мости чи дороги, але це не про URC. URC — це місце, де люди, інвестори з усього світу хочуть чути про Україну в економічному полі, про Україну майбутнього і про компанії, з якими інвесторам прийдеться працювати. Їм важливо розуміти, яким ми бачимо це майбутнє.

Маю три поради представникам українського бізнесу, які захочуть поїхати на URC, щоб залучити інвестиції під свої проєкти. По-перше, ви маєте підготувати компанію до іноземних інвестицій, щоб вона стала максимально прозорою та репутаційною. По-друге, потрібно мати проєкт, чітку інвестиційну пропозицію. По-третє, — just do it. Не бійтеся йти вперед, під лежачий камінь вода не тече.

Я хочу бачити Україну не як країну мільйона ФОПів, а як країну тисячі корпорацій. Бо виключно розвинуте бізнес-середовище — це шлях до $1 трлн ВВП та щасливого майбутнього України. І URC — це стартовий майданчик для цього.