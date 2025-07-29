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Varus отримав 630 млн грн від ЄБРР на модернізацію мережі та енергоефективні проєкти

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Мережа супермаркетів Varus отримала перший транш кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у розмірі майже 630 млн грн. Це частина фінансування на суму понад 1 млрд грн, яке планується залучити до кінця 2025 року, йдеться у пресрелізі компанії.

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Деталі 

  • Кошти виділені в межах проєкту з посилення продовольчої безпеки вартістю 2,2 млрд грн. Угоду між Varus та ЄБРР уклали в березні 2024 року.

Отримані кошти підуть на:

  • розширення мережі магазинів по Україні;
  • впровадження енергоефективних рішень, зокрема сонячних панелей та сучасного освітлення;
  • оновлення інженерних систем, включно з реверсивними спліт-кондиціонерами;
  • розвиток логістики для забезпечення стабільних поставок у складних умовах.

Ці ініціативи реалізуються у межах стратегії переходу до зеленої економіки (GET), яку підтримує ЄБРР.

Контекст 

Varus – українська мережа супермаркетів, що належить ТОВ «Омега» та працює у сфері продуктового ритейлу. Перший магазин відкрили у 2003 році в Дніпрі. Наразі мережа охоплює 113 супермаркетів у різних містах України, а також DarkStore у Києві. Varus представлений у форматах класичних супермаркетів, магазинів To Go та онлайн-платформи.

За даними Opendatabot, ТОВ «Омега» належить кіпрській компанії «Вейгант ентерпрайзіс лімітед», а кінцеві бенефіціари – Валерій Кіптик і Руслан Шостак.

У 2024 році виторг Varus зріс на 14,3%, до 20 млрд грн, порівняно з попереднім роком, але чистий прибуток скоротився на 80,9%, до 38,2 млн грн.

У березні 2024 року ЄБРР оголосив про надання Varus кредиту на $25 млн для розширення мережі. Загальний бюджет проєкту становить $53,1 млн. Фонд співробітництва Японії та ЄБРР (JECF) виділив грант у розмірі €500 000 на створення робочих місць і €75 000 на юридичні витрати. Додатково €125 000 надано з фонду Action for Equality and Gender (A4EG), а ще €75 000 – зі спеціального фонду акціонерів ЄБРР.

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