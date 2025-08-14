Сеть супермаркетов Varus заявила о росте товарооборота на 18,1% по результатам первого полугодия 2025 года. Сеть расширилась до 115 магазинов и инвестирует в энергоэффективность, несмотря на войну, говорится в пресс-релизе компании.

Подробности

Товарооборот в сети вырос на 18,1%, что свидетельствует о «доверии потребителей и устойчивости бизнес-модели», заявила компания.

Varus открыл три новых супермаркета: в Одессе, Киеве (формат VARUS Home) и с. Софиевская Борщаговка (Бучанский р-н, Киевская обл.), оснащенные современными технологиями, такими как кассы самообслуживания и сервис Scan&Go.

Varus заявил, что продолжает развивать собственные торговые марки (ВТМ), которых насчитывается 14, с долей 10,5% в товарообороте. В 2025 году планируется запуск четырех новых ВТМ.

В рамках сотрудничества с ЕБРР компания получила первый транш кредита на 630 млн грн из общей суммы свыше 1 млрд грн, которые направляются на расширение сети и энергоэффективные решения, в частности установку солнечных панелей на 21 супермаркете.

В сфере HR компания наняла 2009 новых сотрудников, запустила вакансии для 17-летних.

За первое полугодие 2025 года сеть перечислила в госбюджет более 1 млрд грн налогов, что на 20,97% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Varus также направил 7,7 млн грн на благотворительность, включая 22 автомобиля для ВСУ и поддержку 13 приютов для животных.

Контекст

Varus – украинская сеть супермаркетов, принадлежащая ООО «Омега» и работающая в сфере продуктового ритейла. Первый магазин был открыт в 2003 году в Днепре. В настоящее время сеть охватывает 113 супермаркетов в разных городах Украины, а также DarkStore в Киеве. Varus представлен в форматах классических супермаркетов, магазинов To Go и онлайн-платформ.

По данным Opendatabot, ООО «Омега» принадлежит кипрской компании «Вейгант Энтерпрайзис Лимитед», а конечные бенефициары – Валерий Киптык и Руслан Шостак.

В 2024 году выручка Varus выросла на 14,3%, до 20 млрд грн, по сравнению с предыдущим годом, но чистая прибыль сократилась на 80,9%, до 38,2 млн грн.