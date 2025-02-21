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«Метінвест» повернувся до ідеї придбання польського метзаводу, який належав ІСД

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

«Метінвест» не виключає участь у конкурсі на придбання активів польського металургійного заводу Huta Chestochowa, який раніше належав ІСД. Про це в інтервʼю Forbes Ukraine сказав СЕО «Метінвеста» Юрій Риженков. Група Ріната Ахметова цікавилася цим активом ще на початку 2020 року, але угода так і не відбулася.

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Деталі

  • «Наскільки я знаю, оголошений конкурс на польський завод Huta Chestochowa, який колись належав «Індустріальному Союзу Донбасу». Ми ще не вирішили, але думаю, що будемо брати участь в конкурсі», – сказав Юрій Риженков.
  • За його словами, «Метінвест» завжди дивиться на можливості. «Цікавить Східна, Південна Європа – регіони, де можна створити синергію з нашими вже існуючими бізнес-процесами і українськими активами», – зазначив він.

Контекст

ІСД підписала договір купівлі-продажу меткомбінату Huta Stali Czestochowa у 2005 році. Основними споживачами продукції заводу раніше були польські судноверфі. Оскільки метзавод перебуває в процедурі банкрутства, ІСД втратив контроль над підприємством.

Huta Czestochowa була оголошена банкрутом 4 вересня 2019 року. На квітень 2020 року було призначено тендер, але його визнали таким, що не відбувся через відсутність заявок. Новий тендер було призначено на червень 2020-го, але торги знову не відбулися. 

У 2020 році «Метінвест» заявив, що розглядає участь у тендері з продажу активів польського заводу Huta Częstochowa, що перебуває в процесі банкрутства. Група тоді запросила думку АМКУ про необхідність отримання дозволів. 

Наприкінці грудня 2020 року Corween Investments, яка входить до Liberty Steel, взяла в оренду метзавод Huta Czestochowa до кінця липня 2021 року і частково запустила виробництво. За оцінкою Liberty Steel, Huta Czestochowa може виробляти до 0,7 млн т «зеленої» сталі в електродуговій печі та 1,2 млн т тонколистової сталі на рік. 

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