Американські актори Метью Макконагі й Майкл Кейн уклали угоду з ШІ-компанією ElevenLabs щодо використання своїх голосів. Про це пише Variety .

Деталі

Метью Макконагі став інвестором стартапу й дозволив створити штучну копію свого голосу для іспаномовної аудіоверсії подкасту Lyrics of Livin. Завдяки ШІ актор тепер може «говорити» іспанською, не знаючи мови.

Паралельно ElevenLabs запустила Iconic Voice Marketplace – платформу з офіційно ліцензованими ШІ-голосами знаменитостей. Користувачі можуть подавати заявки на використання цих голосів у комерційних чи творчих проєктах, але лише після схвалення самими власниками або їхніми спадкоємцями.

Майкл Кейн став одним із перших учасників маркетплейсу. Наразі в каталозі 28 голосів, серед яких історичні постаті – Томас Едісон і Марк Твен.

Запуск платформи став відповіддю на голлівудські скандали щодо ШІ. Актори та профспілки звинувачують студії у спробах замінити людей алгоритмами без згоди. ElevenLabs наголошує: Iconic Voice Marketplace працює виключно за принципом повної згоди артистів.

Оглядачі зазначають, що участь зірок рівня Кейна свідчить: частина індустрії готова співпрацювати з ШІ, аби не втратити контроль над власним голосом та образом.

Контекст

ElevenLabs, заснована у 2022 році ексінженером Google Пьотром Дабковським та стратегом Palantir Матеушем Станішевським, спеціалізується на технологіях синтезу реалістичного людського голосу за допомогою ШІ.

Стартап прагне генерувати аудіо, що звучить природно, та усувати мовні барʼєри для глобальної аудиторії контенту.

З моменту запуску платформи у січні 2023 року ElevenLabs привабила понад 1 млн зареєстрованих користувачів. Її рішення застосовують для озвучення аудіокниг, персонажів у відеоіграх та створення першого у світі ШІ-радіо від Super Hi-Fi.