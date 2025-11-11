Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:09 хвилин
Мінцифри розпочало співпрацю із польським ШІ-стартапом ElevenLabs. Він став широко відомим в Україні, коли переклав інтервʼю Володимира Зеленського Лексу Фрідману. Навіщо ElevenLabs співпрацює з урядами та які сервіси приносять компанії найбільше грошей? Бліцінтерв'ю з СЕО і співзасновником Маті Станішевським.
Голосовий ШІ від польського стартапу ElevenLabs зʼявиться в «Дії», освітньому застосунку «Мрія» та сервісі «Дія.Освіта», йдеться у дописі Міністерства цифрової трансформації від 6 листопада. «Технології ElevenLabs дозволять громадянам отримувати послуги та консультації, просто озвучивши свій запит у чаті», – йдеться у повідомленні Мінцифри.
Стартап прославився завдяки своїй технології перекладу розмови «рідним» голосом спікера. Один із найяскравіших юзкейсів – використання технології ElevenLabs для перекладу інтерв’ю президента Володимира Зеленського з американським інтервʼюером Лексом Фрідманом у січні 2025-го. Таким чином Зеленський вільно «заговорив» трьома мовами. Пізніше Фрідман використовував продукт ElevenLabs і для перекладу інтервʼю з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.
