Стартап ElevenLabs запускає сервіс Eleven Music, який дозволяє створювати музику за допомогою ШІ. Про це 5 серпня пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела. Запуск відбувається на тлі судових позовів проти ШІ-компаній за порушення авторських прав і побоювань індустрії щодо скорочення робочих місць.

Деталі

Користувачі вводять запит, де задають параметри необхідного треку, і модель генерує композицію з вокалом та інструментами за кілька хвилин.

ElevenLabs, відомий генерацією голосу, уклав угоди з Merlin Network і Kobalt Music Group для навчання моделі на музиці їхніх артистів. Це забезпечує юридичну основу для комерційного використання створених треків, пише WSJ. Компанія планує співпрацювати з великими лейблами, але поки використовує лише доступні дані.

Модель блокує створення пісень із іменами артистів, текстами з альбомів чи незаконним вмістом. Eleven Music підходить для бізнесу та творців, які хочуть створювати музику без композиторів чи дорогих ліцензій. Сервіс уже використовують 20 клієнтів для кіно, ігор, фітнес-додатків і творчих проєктів, пише видання.

Конкуренти, як Suno та Udio, стикаються з позовами від лейблів за порушення авторських прав. ElevenLabs також ризикує наразитися на критику творчої спільноти. Американське товариство композиторів, авторів і видавців зазначає, що ШІ може бути інноваційним, але лише за умови поваги до прав творців, інакше це загрожує їхнім заробіткам.

Контекст

Компанія ElevenLabs, заснована в 2022 році в Нью-Йорку ексінженером Google Пьотром Карваткою та стратегом Palantir Маті Станішевським, спеціалізується на голосових технологіях.

Мета стартапу – створювати аудіо, згенероване ШІ, яке звучить як людський голос, та долати мовні бар’єри для користувачів контенту.

З 2023 року ElevenLabs залучила понад 1 млн користувачів. Її технології використовують для аудіокниг, озвучення персонажів відеоігор і створення першого у світі ШІ-радіо Super Hi-Fi.