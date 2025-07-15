Французький стартап Mistral представив свою першу ШІ-аудіомодель із відкритим кодом Voxtral, кинувши виклик закритим системам великих корпорацій, таких як OpenAI, ElevenLabs і Google. Про це пише TechCrunch 15 липня.

Деталі

Voxtral орієнтована на бізнес-користувачів і пропонує доступну альтернативу закритим моделям, коштуючи менш як половину їхньої ціни, пише видання. Модель підтримує транскрибування до 30 хвилин аудіо та розуміння до 40 хвилин контенту, дозволяючи ставити питання, створювати резюме чи виконувати дії в реальному часі.

Вона працює з англійською, іспанською, французькою, португальською, гінді, німецькою, нідерландською та італійською мовами.

Mistral пропонує дві версії: Voxtral Small (24 млрд параметрів) для масштабного використання та Voxtral Mini (3 млрд параметрів) для локального розгортання. Також є Voxtral Mini Transcribe – швидке API для транскрибування, яке перевершує OpenAI Whisper за продуктивністю та вартістю.

Модель доступна для тестування безкоштовно через Hugging Face або чатбот Le Chat. Вартість API-інтеграції – від $0.001 за хвилину.

Контекст

Французький стартап Mistral прагне конкурувати з провідними ШІ-розробниками зі США та Китаю, позиціонуючи себе як незалежного європейського гравця. Венчурні інвестори оцінили компанію в $6,2 млрд.

Mistral, підтриманий президентом Франції Еммануелем Макроном, вирізняється відкритим доступом до частини своїх моделей, на відміну від закритих систем OpenAI чи Google.

У той час як американські компанії зазвичай обмежують доступ до своїх найпотужніших ШІ-моделей, китайські розробники, такі як DeepSeek і Alibaba, роблять ставку на відкритість. Mistral поєднує передові технології з європейськими цінностями прозорості та доступності. У червні компанія представила першу європейську ШІ-модель із функцією логічного мислення.