Вперше з 2022 року в Миколаєві відновлено централізоване постачання прісної води. Після знищення основного водогону на початку повномасштабного вторгнення, у місті побудували нову магістраль. Про це повідомили віцепремʼєр з відновлення України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба та мер Миколаєва Олександр Сенкевич. Однак воду з кранів поки що не рекомендується вживати.

Деталі

Загальна протяжність нового водогону – 136 км (дві лінії по 67,9 км). Інфраструктура має захист від обстрілів: кабелі прокладені під землею, є укриття для персоналу, резервні генератори та сучасне обладнання.

Запущено насосні станції, проведено тестове заповнення мережі, вода вже подається споживачам. Мережу промивають, тому воду з крана поки споживати не можна.

Найближчими днями відкриватимуть гідранти для прискорення очищення – це планові роботи, не аварії.

Місто забезпечують питною водою поки через 250 точок видачі та мобільні водовози.

Вперше з 2022 року Миколаїв отримав централізоване постачання прісної води.

Контекст

З квітня 2022 року Миколаїв живе без централізованого водопостачання – після підриву росіянами водогону з Дніпра. Місто з півмільйоном мешкаців змушене використовувати технічну воду з Інгулецького каналу, яка не відповідає санітарним вимогам.

Торік проєкт із будівництва водогону до Миколаєва оцінювали в 8,7 млрд грн. На початку листопада 2024-го Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області без торгів замовила будівництво водозабору протяжністю 67,8 км трьом компаніям. Вони мали зводити проєкт поділянково: 18,4 км – «Автострада», 22,9 км – ТОВ «Укртрансміст», 26,5 км – ТОВ «Ростдорстрой», свідчать дані Prozorro.

На початку квітня проєкт передали на баланс Дніпропетровської служби відновлення. Три нові контракти щодо будівництва водогону до Миколаєва загальною вартістю 6,23 млрд грн підписали вже тільки з однією компанією – «Автострадою» Максима Шкіля, свідчать дані Prozorro. Кулеба каже, що зекономлені кошти спрямують на інші обʼєкти водопостачання, зокрема на будівництво водогонів для Мирівської та Томаківської громад на Дніпропетровщині, Болградського та Суворовського водопроводів на Одещині, а також водогону в Лубнах на Полтавщині та у Вапнярці на Вінниччині. Таким чином, стабільне водопостачання зможуть отримати понад 180 000 людей.

Новий проєкт передбачав зменшення потужності водогону до 120 000 куб. м води (початково планувалося подавати 160 000 куб. м води), перенесення станції забору води на 800 м і будівництво нової та зведення водосховища.