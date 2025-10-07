Впервые с 2022 года в Николаеве возобновлены централизованные поставки пресной воды. После уничтожения основного водопровода в начале полномасштабного вторжения в городе была построена новая магистраль. Об этом сообщили вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба и мэр Николаева Александр Сенкевич. Однако воду из кранов пока не рекомендуется употреблять.

Подробности

Общая протяженность нового водопровода – 136 км (две линии по 67,9 км). Инфраструктура обеспечена защитой от обстрелов: кабели проложены под землей, есть укрытия для персонала, резервные генераторы и современное оборудование.

Запущены насосные станции, проведено тестовое заполнение сети, вода уже подается потребителям. Сеть промывают, потому воду из крана пока потреблять нельзя.

В ближайшие дни будут открывать гидранты для ускорения очищения – это плановые работы, не аварии.

Город снабжают питьевой водой пока через 250 точек выдачи и мобильные водовозы.

Впервые с 2022 года Николаев получил централизованную поставку пресной воды.

Контекст

С апреля 2022 года Николаев живет без централизованного водоснабжения – после подрыва россиянами водопровода из Днепра. Город с полумиллионом жителей вынужден использовать техническую воду из Ингулецкого канала, не отвечающую санитарным требованиям.

В прошлом году проект по строительству водопровода в Николаев оценивали в 8,7 млрд грн. В начале ноября 2024 года Служба восстановления и развития инфраструктуры в Николаевской области без торгов заказала строительство водозабора протяженностью 67,8 км трем компаниям. Они должны возводить проект по-частично: 18,4 км – «Автострада», 22,9 км – ООО «Укртрансмост», 26,5 км – ООО «Ростдорстрой», свидетельствуют данные Prozorro.

В начале апреля проект передали на баланс Днепропетровской службы обновления. Три новых контракта по строительству водопровода в Николаев общей стоимостью 6,23 млрд грн подписали уже только с одной компанией – «Автострадой» Максима Шкиля, свидетельствуют данные Prozorro. Кулеба говорит, что сэкономленные средства будут направлены на другие объекты водоснабжения, в частности на строительство водопроводов для Мировской и Томаковской общин на Днепропетровщине, Болградского и Суворовского водопроводов на Одесщине, а также водопровода в Лубнах Полтавской области и Вапнярке Винницкой области. Таким образом, стабильное водоснабжение смогут получить более 180 000 человек.

Новый проект предполагал уменьшение мощности водопровода до 120 000 куб. м воды (изначально планировалось подавать 160 000 куб. м воды), перенос станции забора воды на 800 м и строительство новой и водохранилища.