Уряд затвердив наглядову раду «Лісів України»

Кабінет Міністрів затвердив склад наглядової ради державної компанії «Ліси України». До ради увійшли троє незалежних членів та один представник держави. Про це йдеться у відповідному розпорядженні на сайті Кабміну від 21 січня.

Деталі

Незалежними членами наглядової ради призначено Маркіяна Витвицького, Робертса Стріпніекса та Харьюнпяя Янне Рісто Самуеля. Представником держави став Олексій Кучер.

«Формування наглядової ради дозволить впровадити високі стандарти корпоративного управління, які відповідають законодавству та принципам ОЕСР. Це також підвищить рівень довіри до компанії з боку міжнародних партнерів і потенційних інвесторів», – зазначив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Контекст

Компанія «Ліси України» – найбільший лісокористувач в Україні та один із провідних у Європі. Основні напрями діяльності: управління лісовим господарством, охорона, захист і відновлення лісів, управління мисливськими угіддями та раціональне використання мисливського фонду.

30 квітня 2024 року уряд включив компанію до переліку стратегічно важливих для економіки суб’єктів господарювання. У серпні того ж року було оголошено конкурс на посади незалежних членів наглядової ради.