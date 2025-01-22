Уряд затвердив наглядову раду «Лісів України»

Кабінет Міністрів затвердив склад наглядової ради державної компанії «Ліси України». До ради увійшли троє незалежних членів та один представник держави. Про це йдеться у відповідному розпорядженні на сайті Кабміну від 21 січня.
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Деталі
- Незалежними членами наглядової ради призначено Маркіяна Витвицького, Робертса Стріпніекса та Харьюнпяя Янне Рісто Самуеля. Представником держави став Олексій Кучер.
- «Формування наглядової ради дозволить впровадити високі стандарти корпоративного управління, які відповідають законодавству та принципам ОЕСР. Це також підвищить рівень довіри до компанії з боку міжнародних партнерів і потенційних інвесторів», – зазначив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.
Контекст
Компанія «Ліси України» – найбільший лісокористувач в Україні та один із провідних у Європі. Основні напрями діяльності: управління лісовим господарством, охорона, захист і відновлення лісів, управління мисливськими угіддями та раціональне використання мисливського фонду.
30 квітня 2024 року уряд включив компанію до переліку стратегічно важливих для економіки суб’єктів господарювання. У серпні того ж року було оголошено конкурс на посади незалежних членів наглядової ради.
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